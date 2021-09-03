"Если будет занавес, купол сверху России поставят". Morgenshtern рассказал, при каких условиях мог бы покинуть Россию

Об этом он рассказал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в интервью, которое записали в Стамбуле.

Журналист спросил, может ли Morgenshtern "гипотетически представить, что покинет Россию".

Рэпер ответил: "Конечно, да".

"Вот мы говорили про долбо...бов и людей... Кто-то там – долбо...б, – сказал Morgenshtern, показывая рукой вверх. – Там очень много людей. Мы на коннекте с верхушечкой. Я знаю многих людей. Они – люди. Но долбо...бы есть, и всякое может случиться. И тогда придется бежать".

По словам рэпера, он может эмигрировать, если узнает, что на него "заточит зуб какой-то сверхдолбо...б".

"Я же не смертник, войну не устрою. Пусть точит – я съ...бусь. Либо если начнется занавес, купол поставят сверху России. Я думал – бежать тогда или нет? С одной стороны, я обожаю нашу страну. П...здец. Я вот нигде... Я поездил много где – у меня мама живет в Европе. Нет, я бы не смог. Я хочу жить здесь", – добавил Morgenshtern.

Он не уточнил, имеет ли в виду властей страны, говоря о "верхушке", но позже сказал, что президент РФ Владимир Путин – "отличный мужик".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube