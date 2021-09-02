Morgenshtern: Очень хочу в Украину. Там самые сумасшедшие концерты за всю мою жизнь

По словам Morgenshtern, только в Украине его фанаты не просто раскованы, но максимально демонстрируют ему свою любовь Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я хочу приехать в Украину. Очень, очень хочу. Там самые сумасшедшие концерты за всю мою жизнь. Именно украинские", – подчеркнул 23-летний музыкант.

Он добавил, что в основном его поклонники ведут себя достаточно скованно после концертов, когда дожидаются его выхода, чтобы сфотографироваться или взять автограф.

"После концертов где угодно – вот везде! – стоят и ждут на выходе фоткаться. Толпа стоит, и они такие, типа: "Блин, можно, пожалуйста? Можно?" А я иду, за…банный, п…здец, такой типа: "Не, ребят, извините, никак, я все, отдыхать поехал", – признался Morgenshtern.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

По словам рэпера, только в Украине его фанаты не просто раскованы, но максимально демонстрируют ему свою любовь.

"В Украине орут, бегут за автобусом, стучат по нему и кричат: "Мы любим тебя!" Понимаешь? Пф-ф-ф… Я очень хочу туда. Это п…здец. И …банные дяди в пиджаках, политикой занимайтесь сами, нас не трогайте, дайте нам просто покайфовать, реально", – обратился Morgenshtern к официальным властям, запретившим ему въезд в Украину.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube