Morgenshtern: Очень хочу в Украину. Там самые сумасшедшие концерты за всю мою жизнь

"Я хочу приехать в Украину. Очень, очень хочу. Там самые сумасшедшие концерты за всю мою жизнь. Именно украинские", – подчеркнул 23-летний музыкант.
Он добавил, что в основном его поклонники ведут себя достаточно скованно после концертов, когда дожидаются его выхода, чтобы сфотографироваться или взять автограф.
"После концертов где угодно – вот везде! – стоят и ждут на выходе фоткаться. Толпа стоит, и они такие, типа: "Блин, можно, пожалуйста? Можно?" А я иду, за…банный, п…здец, такой типа: "Не, ребят, извините, никак, я все, отдыхать поехал", – признался Morgenshtern.
"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
По словам рэпера, только в Украине его фанаты не просто раскованы, но максимально демонстрируют ему свою любовь.
"В Украине орут, бегут за автобусом, стучат по нему и кричат: "Мы любим тебя!" Понимаешь? Пф-ф-ф… Я очень хочу туда. Это п…здец. И …банные дяди в пиджаках, политикой занимайтесь сами, нас не трогайте, дайте нам просто покайфовать, реально", – обратился Morgenshtern к официальным властям, запретившим ему въезд в Украину.
Morgenshtern включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.
Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").
В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.
По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).