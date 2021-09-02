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"От слов своих я не отказываюсь". Morgenshtern разревелся, извиняясь перед одесситами

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Объясняя свое скандальное заявление в Одессе в декабре 2019-го, Morgenshtern разревелся
Объясняя свое скандальное заявление в Одессе в декабре 2019-го, Morgenshtern разревелся
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Morgenshtern извинился перед жителями Одессы за то, что произнес со сцены, когда в Украине был объявлен траур по погибшим в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Извинения прозвучали во время интервью украинскому журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Интервью было обнародовано на YouTube-канале авторской программы журналиста "В гостях у Гордона" 31 августа.

Во время выступления в Одессе 4 декабря 2019 года Morgenshtern заявил: "Это просто еб…ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, бл...дь, крика: с х...я ли пожарных проверок нет в городе?!"

"Перед теми, кого это задело: извините меня, пожалуйста. Но от слов своих я не отказываюсь. Тебе что-то не нравится в этих словах? Траур – это не показуха еб…ная?" – обратился к Гордону во время интервью Morgenshtern.

Рэпер добавил, что пересмотрел запись этого интервью и обратил внимание, что СМИ, передавая его слова, обрезали все, что он сказал после слова "крик".

"Я пересмотрел это и ты одну фразу не добавил. (Вздыхает, пауза) Короче, если бы я потерял ребенка, последнее, что бы я хотел, чтобы вся страна мне об этом напоминала, бл…дь!.. (Плачет.) В чем вопрос? Что я неправильно…" – попытался закончить Morgenshtern, но не смог.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

После паузы он добавил: "Хочу обратиться ко всем украинцам. Ваши еб…ные СМИ – еб…ные пидарасы! – можно еще раз цитату… Я сказал "Давайте устроим вместо дня траура день крика" – и они закончили на этом! Понимаешь, что они сделали? День крика о том, почему нет пожарных проверок. А они просто вырезали… (Плачет.) Пидарасы, реально!".

Ответ Morgenshtern о выступлении в Одессе можно посмотреть на видео с 2 ч 3 мин. 20 сек.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

4 декабря 2019 года на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 вспыхнул пожар. В здании располагаются колледж, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. По окончательным данным, в результате инцидента 16 человек погибли, 31 пострадал. Тела всех погибших были найдены и идентифицированы.

10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации.

Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Одесса, пожар, траур, журналисты, рэпер, пожар на Троицкой, 25 в Одессе, Morgenshtern
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