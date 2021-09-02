"От слов своих я не отказываюсь". Morgenshtern разревелся, извиняясь перед одесситами

Интервью было обнародовано на YouTube-канале авторской программы журналиста "В гостях у Гордона" 31 августа.

Во время выступления в Одессе 4 декабря 2019 года Morgenshtern заявил: "Это просто еб…ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, бл...дь, крика: с х...я ли пожарных проверок нет в городе?!"

"Перед теми, кого это задело: извините меня, пожалуйста. Но от слов своих я не отказываюсь. Тебе что-то не нравится в этих словах? Траур – это не показуха еб…ная?" – обратился к Гордону во время интервью Morgenshtern.

Рэпер добавил, что пересмотрел запись этого интервью и обратил внимание, что СМИ, передавая его слова, обрезали все, что он сказал после слова "крик".

"Я пересмотрел это и ты одну фразу не добавил. (Вздыхает, пауза) Короче, если бы я потерял ребенка, последнее, что бы я хотел, чтобы вся страна мне об этом напоминала, бл…дь!.. (Плачет.) В чем вопрос? Что я неправильно…" – попытался закончить Morgenshtern, но не смог.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

После паузы он добавил: "Хочу обратиться ко всем украинцам. Ваши еб…ные СМИ – еб…ные пидарасы! – можно еще раз цитату… Я сказал "Давайте устроим вместо дня траура день крика" – и они закончили на этом! Понимаешь, что они сделали? День крика о том, почему нет пожарных проверок. А они просто вырезали… (Плачет.) Пидарасы, реально!".

Ответ Morgenshtern о выступлении в Одессе можно посмотреть на видео с 2 ч 3 мин. 20 сек.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube



