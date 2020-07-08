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Пожар в одесском колледже. Суд отложил рассмотрение дела до августа

Судебное заседание отложено до 15.30 3 августа 2020 года, сообщили в Приморском районном суде Одессы.

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В результате пожара в Одессе на улице Троицкой, 25 погибло 16 человек
В результате пожара в Одессе на улице Троицкой, 25 погибло 16 человек
Фото: dsns.gov.ua

Приморский районный суд Одессы отложил до 3 августа рассмотрение дела о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса из-за неявки участников уголовного производства. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба райсуда.

"8 июля 2020 года на 9.00 было назначено подготовительное судебное заседание, где не было всех участников судебного производства, явка которых признана обязательной. Судебное заседание отложено до 15.30 3 августа 2020 года", – говорится в сообщении.

4 декабря 2019 года на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 вспыхнул пожар. В здании располагаются колледж, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. По окончательным данным, в результате инцидента 16 человек погибли, 31 пострадал. Тела всех погибших идентифицированы.

7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации.

Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

Анна Бортюк погибла, когда третий раз возвращалась за студентами в здание одесского колледжа, охваченного огнем. Она отравилась продуктами горения.

Спасатель Сергей Шатохин упал с высоты третьего этажа, когда поднимался по пожарной лестнице. От полученных травм он скончался в реанимации городской больницы.

В январе 2020 года Зеленский присвоил им звание Героев Украины.

Теги: Украина, Одесса, пожар, суд, пожар на Троицкой, 25 в Одессе
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