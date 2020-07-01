Пожар в одесском колледже. Прокуратура завершила расследование дела

4 декабря 2019 года в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате инцидента погибли 16 человек, 31 пострадал.

Во время досудебного расследования допросили 286 человек, провели 61 судебную экспертизу Фото: od.dsns.gov.ua

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 30 июня.

Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, которые привели к возникновению пожара в образовательном учреждении. Вследствие пожара погибли 16 человек, 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести, отмечено в информации прокуратуры.

Кроме того, пожар разрушил многоэтажное здание – памятник архитектуры 1914 года – в результате чего государству нанесены миллионные убытки.

Во время досудебного расследования допросили 286 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, пострадавших), провели опознание погибших, неотложный осмотр места происшествия и помещений здания, который длился с 4-го по 12 декабря 2019 года, 65 выемок документов, назначили и провели 61 судебную экспертизу, подчеркнули в прокуратуре.

4 декабря 2019 года на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 вспыхнул пожар. В здании располагались колледж, а также Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. По окончательным данным, в результате инцидента 16 человек погибли, 31 пострадал.

По делу по пожаре, кроме Хаецкого, подозрения объявлены еще трем лицам: директору колледжа Любови Кочерге, заведующему хозяйством учебного корпуса и заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства. Всем, кроме Хаецкого, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации. Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорание бытового электрооборудования на третьем этаже.