"Никогда не говори "никогда". Morgenshtern ответил, станет ли он проектом Кремля

Журналист спросил 23-летнего музыканта, вербовал ли его Кремль с целью влияния на молодежь ради достижения собственных целей. Рэпер ответил, что ему предлагали серьезную сумму ни за что.

"Во-первых, влияния у меня сейчас больше, чем у них, поэтому нам ссориться нельзя. И они это понимают. И я это понимаю. Поэтому я ничего против них [не имею], а они – ничего против меня. У меня было предложение, ничего не делая, получить 30 млн рублей. За ничто. Это примерно $400 тыс. Ничего не делая. Ни-че-го! Просто: "На деньги". Я отказался, потому что я знаю: если ты однажды соглашаешься на политическую рекламу – ты сел на крюк", – сказал Morgenshtern.

Он подчеркнул, что "с политическими заказами не работает", при этом готов прорекламировать "объекты для людей", например парк или еще что-то в этом роде. "Но в ваших грязных играх – нет, будет всегда "нет". У меня политика такая: пока можешь отказываться – отказывайся. Когда поймешь, что отказаться нельзя – беги. Все", – добавил Morgenshtern.

На уточняющий вопрос, может ли он рано или поздно сам стать проектом Кремля, рэпер сначала категорически ответил "нет".

"Morgenshtern, который сейчас перед тобой сидит, говорит "нет". А какой дальше будет Morgenshtern, я не знаю. Все ж меняется. Never say never (с англ. – "никогда не говори "никогда". – "ГОРДОН"). Сейчас – нет", – резюмировал певец.

