"Я не смертник". Morgenshtern объяснил, почему не заступился за Навального

Morgenshtern одно время поддерживал оппозиционера и даже посвятил ему в 2018 году свою песню "Навальный Леха". На вопрос Гордона, почему он не поддержал политика, когда того отравили боевым веществом класса "Новичок", не выпускали на лечение в Германию и посадили в тюрьму, Morgenshtern ответил: "Потому что я не смертник".

"Не в обиду Лехе… У него прекрасная семья: жена, дети – реально я вижу, что это чистые люди... Но я с Лехой один раз в жизни виделся вживую. И после этой встречи у меня все поменялось. Потому что он не настоящий. Это робот. И я тогда понял все. Это робот, не человек", – рассказал певец.

Он добавил, что все произошедшее с Навальным за последний год – от отравления до ареста и заключения в тюрьму – считает заранее разыгранным сценарием.

"И все, что с ним происходит – скорее всего, это запрограммировано. Понимаешь? По сценарию все идет. Все запрограммировано", – убежден Morgenshtern.

Смотрите полное видео интервью Morgenshtern Гордону на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

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