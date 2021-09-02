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"Я не смертник". Morgenshtern объяснил, почему не заступился за Навального

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Morgenshtern утверждает, что изменил мнение о Навальном после личной встречи с ним
Morgenshtern утверждает, что изменил мнение о Навальном после личной встречи с ним
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Morgenshtern перестал поддерживать российского оппозиционера Алексея Навального после непосредственной встречи с ним. Об этом 23-летний музыкант заявил в интервью украинскому журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Интервью было обнародовано на YouTube-канале авторской программы журналиста "В гостях у Гордона" 31 августа.

Morgenshtern одно время поддерживал оппозиционера и даже посвятил ему в 2018 году свою песню "Навальный Леха". На вопрос Гордона, почему он не поддержал политика, когда того отравили боевым веществом класса "Новичок", не выпускали на лечение в Германию и посадили в тюрьму, Morgenshtern ответил: "Потому что я не смертник".

"Не в обиду Лехе… У него прекрасная семья: жена, дети – реально я вижу, что это чистые люди... Но я с Лехой один раз в жизни виделся вживую. И после этой встречи у меня все поменялось. Потому что он не настоящий. Это робот. И я тогда понял все. Это робот, не человек", – рассказал певец.

Он добавил, что все произошедшее с Навальным за последний год – от отравления до ареста и заключения в тюрьму – считает заранее разыгранным сценарием.

"И все, что с ним происходит – скорее всего, это запрограммировано. Понимаешь? По сценарию все идет. Все запрограммировано", – убежден Morgenshtern.

Смотрите полное видео интервью Morgenshtern Гордону на YouTube-канале "В гостях у Гордона" 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 19 апреля Навального, который тогда держал голодовку, перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове, но после завершения голодовки перевели из больницы обратно в колонию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: оппозиция, Алексей Навальный, тюрьма, смертник, политика, робот, рэпер, музыкант, Новичок, Morgenshtern
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