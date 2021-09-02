  Morgenshtern: Алкоголь и наркотики мешают мне творить. Они закрывают связь с космосом

Morgenshtern: Бухать и торчать я начинаю только тогда, когда становится все х...ево в жизни Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На вопрос, помогают ли ему алкоголь и наркотики в творчестве, Morgenshtern ответил: "Тормозят очень жестко".

"Алкоголь... Не в таких количествах, а именно бухать и торчать я начинаю только тогда, когда становится все х...ево в жизни – как компенсация, попытка свалить от себя, свалить от мира. Но нет, я всегда все свои гениальнейшие шедевры делал на полностью чистом, трезвом разуме. Потому что алкоголь и наркотики закрывают связь с космосом. А когда его (показывает на алкоголь. – "ГОРДОН") нет – все, вы на таком коннекте, и оно тебе само... Вот ты такой трезвый сидишь, а оно тебе оттуда: "Эй, цепь на мне, сыпь лавэ..." (строчка из песни Cadillac. – "ГОРДОН"), – и ты такой: "Ни х...я! А ни х...я! Спасибо!" И пошел записал", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



