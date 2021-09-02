Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Morgenshtern: Алкоголь и наркотики мешают мне творить. Они закрывают связь с космосом

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Morgenshtern: Бухать и торчать я начинаю только тогда, когда становится все х...ево в жизни
Morgenshtern: Бухать и торчать я начинаю только тогда, когда становится все х...ево в жизни
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Morgenshtern в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что писал свои песни в трезвом виде, без употребления алкоголя и наркотиков. Интервью, записанное в Стамбуле, было обнародовано на YouTube-канале авторской программы журналиста "В гостях у Гордона" 31 августа.

На вопрос, помогают ли ему алкоголь и наркотики в творчестве, Morgenshtern ответил: "Тормозят очень жестко".

"Алкоголь... Не в таких количествах, а именно бухать и торчать я начинаю только тогда, когда становится все х...ево в жизни – как компенсация, попытка свалить от себя, свалить от мира. Но нет, я всегда все свои гениальнейшие шедевры делал на полностью чистом, трезвом разуме. Потому что алкоголь и наркотики закрывают связь с космосом. А когда его (показывает на алкоголь. – "ГОРДОН") нет – все, вы на таком коннекте, и оно тебе само... Вот ты такой трезвый сидишь, а оно тебе оттуда: "Эй, цепь на мне, сыпь лавэ..." (строчка из песни Cadillac. – "ГОРДОН"), – и ты такой: "Ни х...я! А ни х...я! Спасибо!" И пошел записал", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, наркотики, алкоголь, рэп, Morgenshtern
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