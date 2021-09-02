"Везде закон и скучно, а здесь можно все". Morgenshtern объяснил, за что любит Россию

"За что люблю Россию? За возможности. Ни в одной стране мира ты так не взлетишь, нигде! Везде, как бы смешно ни звучало, закон, огромные налоги, тупые люди – п…здец! – и скучно. Здесь ты можешь все, если захочешь. Все!" – заявил 23-летний музыкант.

Он добавил, что "обожает" свою страну.

"Россия – страна возможностей. Это факт. Я обожаю эту страну. Обожаю, бл… дь!" – сказал Morgenshtern.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



