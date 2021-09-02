Morgenshtern рассказал, сколько стоит его выступление на корпоративе

Morgenshtern: Я за этот год сделал $7,5 млн Фото: morgen_shtern / Instagram

"Концерты в Москве мы делаем сами, сколько это стоит, я не знаю... Концерт в регионе – в условном Ставрополе – примерно в районе 3–4 млн руб. ($41 тыс. – $54,8 тыс.), а корпоративчик – там цена в евро. Минимум €60 тыс.", – ответил рэпер на вопрос о стоимости его концертов.

Позднее он сказал, что на данный момент €60 тыс. – это самый большой гонорар, который он получал.

Гордон отметил, что расценки на поп-звезд первой величины сейчас могут составлять до €200 тыс. за корпоратив.

"Я же только начал! Мы с каждым корпоратом поднимаем, але! Пацаны, пока 60 евро – забирайте, реально! Потом не успеете", – посоветовал артист потенциальным клиентам.

Он не смог ответить на вопрос, какой доход приносят соцсети, но отметил, что самая дорогая реклама, участие в которой ему заказывали, принесла 100 млн руб. ($1,4 млн).

"Ко мне недавно обратился Forbes с просьбой предоставить данные, "сколько вы заработали, мы делаем новый топ". Я посмотрел – и ох...ел нах...й. Я за вот этот год сделал $7,5 млн. За год. А главное, от чего ох...ел, – а где они, бл...дь?!" – заявил Morgenshtern.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



