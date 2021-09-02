Morgenshtern: Я сплю по два-три часа, и я всегда бухой. Меня везли спать в номер в инвалидной колясочке

Morgenshtern уверяет, что пары часов в сутки на сон ему вполне достаточно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я последнее время сплю по два-три часа, и я всегда бухой. Я выгляжу уставшим?" – сказал Morgenshtern.

Он уточнил, что прилетел на запись интервью в Турцию примерно в восемь утра.

"Меня везли спать в [гостиничный] номер в инвалидной колясочке. Три часа я поспал. Посмотри на меня: я все вы…бу нах…й!" – заявил рэпер.

На вопрос, чего ему не хватает в жизни сегодня, Morgenshtern ответил: "Времени радоваться. Времени для сна как раз хватает".

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



