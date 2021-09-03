Morgenshtern: Одна из самых еб...нутых болей в моей жизни – когда камень выходит из почки. Я плакал и не мог ходить

Morgenshtern: Врач сказал, что у меня с детства врожденная предрасположенность к камням Фото: morgen_shtern / Instagram

"С камнями (камни в почках) у меня смешная история. Я боялся всю жизнь до паранойи камней в почках, потому что мне все рассказывали, как ты их рожаешь, какая это боль", – сказал рэпер.

На замечание журналиста о том, что он накликал беду, Morgenshtern ответил: "Не то чтобы накликал. Врач сказал, что у меня с детства врожденная предрасположенность к камням, поэтому сейчас буду ходить проверяться, и все. На самом деле это была физическая боль – наверное, одна из самых еб...нутых в моей жизни, когда я плакал и не мог ходить. Когда камень выходит из почки и попадает в мочеточник".

Музыкант отметил, что ему сделали рентген и выяснили, что камень размером 3 мм остановился.

"Осталось только выссать. Три миллиметра выссать? Все, меня ждет п...здец. Через неделю сделали опять рентген и говорят: "Все, его нет". Три миллиметра вылетело из пениса, понимаете", – подчеркнул он.

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