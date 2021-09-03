"Это интервью – лучшее видео на YouTube, бл…дь!" Morgenshtern посвятил Гордону песню экспромтом. Видео

Morgenshtern: Вот сейчас начну, поймаю ноты, извините, фанеры нет, но есть банкноты Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В финале почти трехчасовой беседы, которая записывалась в Стамбуле, украинский журналист попросил 23-летнего музыканта что-нибудь спеть, тот мгновенно согласился. Фрагмент этой части интервью обнародован на YouTube-канале "В гостях у Гордона" 3 сентября.

"Сука, Алишерка набухался! Них…я себе, я гений, а? Согласен? Зато теперь поняли все люди это. И это самое главное. Я думаю, это интервью – вообще лучшее видео на YouTube, которое было за все это время реально, бл…дь! Поспорьте, на х…й! Попробуйте! Рот закройте, лайк поставьте. Подпишитесь на канальчик", – заявил в конце песни рэпер.

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Morgenshtern и его песня-экспромт для Дмитрия Гордона. Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В песне, в частности, есть такие слова:

Алишерка и Гордон на фристайле на потом

Смотри сюда, бл…дь, Гордон и гондон!

А теперь я закончу своим ртом.

Но главное, чтобы никто не заканчивал в него,

Если вы понимаете, о чем я, окей.

Вот главная разница,

Оу, поменял ударение в слове, них…я себе.

Окей, смотри: вот Дудь есть, есть Дмитро,

"В чем же разница?" – спрошу у кого,

Никого не спрошу, отвечу сам:

У него в конце "спой", а у того: "Путин – красава".

Ну какой он красава, бл…дь?

Но петь приятнее.

Вот сейчас начну, поймаю ноты,

Извините, фанеры нет, но есть банкноты.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



