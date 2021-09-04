  Morgenshtern: У папы было несколько семей. Хочу узнать, сколько у меня братьев и сестер по отцу

Morgenshtern точно не знает, сколько у него братьев и сестер по отцу Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О том, что его папа – основатель компании по переработке нефтепродуктов, музыкант "узнал из новостей".

"Батя отличный, я его, конечно, раз пять в жизни видел… Но несмотря на все это, я знаю, чувствую и уверен, что он меня любил, – отметил Morgenshtern. – Мы очень похожи, спасибо за гены, бл...дь, реально. Спасибо за гениальные гены".

Morgenshtern вспомнил "главный подарок", который получил от папы.

"Это телефон. На тот момент слайдер, который раздвигается. И я типа: "Вау-вау, них..я ты батя". И помню, что у него была ох...енная "Волга", ...банутая "Волга". И на ней он нас катал, я ох...евал", – сказал музыкант.

Отец с мамой "не были вместе никогда", подчеркнул рэпер. По его словам, у папы было "несколько семей – три где-то". Morgenshtern точно не знает, сколько у него братьев и сестер по отцу.

"Один точно есть, а насчет остальных не знаю", – уточнил рэпер, добавив, что с братом не общается, но понял, "что пора".

Журналист спросил, хочется ли ему узнать, сколько по отцу имеет братьев и сестер.

"Конечно... Я бы не то чтобы помогал им, я бы нах...й сделал так, чтобы это самые счастливые люди были. И сделаю", – ответил Morgenshtern.

Дмитрий Гордон предложил рэперу к ним обратиться.

"Я свяжусь, с вами. Сами не пишите, потому что сейчас до х...я братьев найдется... Я через мамку сам свяжусь", – заверил музыкант.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube