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04 сентября, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Morgenshtern: У папы было несколько семей. Хочу узнать, сколько у меня братьев и сестер по отцу

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Morgenshtern точно не знает, сколько у него братьев и сестер по отцу
Morgenshtern точно не знает, сколько у него братьев и сестер по отцу
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Morgenshtern заявил, что у его папы было несколько семей, музыкант не знает, сколько у него братьев и сестер по отцу. Об этом Morgenshtern рассказал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в интервью, которое записали в Стамбуле.

О том, что его папа – основатель компании по переработке нефтепродуктов, музыкант "узнал из новостей".

"Батя отличный, я его, конечно, раз пять в жизни видел… Но несмотря на все это, я знаю, чувствую и уверен, что он меня любил, – отметил Morgenshtern. – Мы очень похожи, спасибо за гены, бл...дь, реально. Спасибо за гениальные гены".

Morgenshtern вспомнил "главный подарок", который получил от папы.

"Это телефон. На тот момент слайдер, который раздвигается. И я типа: "Вау-вау, них..я ты батя". И помню, что у него была ох...енная "Волга", ...банутая "Волга". И на ней он нас катал, я ох...евал", – сказал музыкант.

Отец с мамой "не были вместе никогда", подчеркнул рэпер. По его словам, у папы было "несколько семей – три где-то". Morgenshtern точно не знает, сколько у него братьев и сестер по отцу.

"Один точно есть, а насчет остальных не знаю", – уточнил рэпер, добавив, что с братом не общается, но понял, "что пора".

Журналист спросил, хочется ли ему узнать, сколько по отцу имеет братьев и сестер.

"Конечно... Я бы не то чтобы помогал им, я бы нах...й сделал так, чтобы это самые счастливые люди были. И сделаю", – ответил Morgenshtern.

Дмитрий Гордон предложил рэперу к ним обратиться.

"Я свяжусь, с вами. Сами не пишите, потому что сейчас до х...я братьев найдется... Я через мамку сам свяжусь", – заверил музыкант.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. 

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп"). 

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз. 

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube. 

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Стамбул, семья, интервью, рэпер, музыкант, Morgenshtern, отец, мама
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