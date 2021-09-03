  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года"

Morgenshtern на вручении премии "Женщина года" в сентябре 2020 года Фото: morgen_shtern / Instagram

По словам 23-летнего музыканта, осенью прошлого года ему хотели вручить премию "Человек года", но такая номинация ему показалась скучной.

"Была награда какого-то модного журнала – извините, не помню названия – и они меня позвали… Может, никто не знал, но все премии, бл…дь, заранее согласованы. Не только у этого конкретного журнала, а абсолютно все, и даже "Муз-ТВ", прикиньте. И они мне пишут, типа: "Мы хотим вас наградить как "Человека года". Ну скучная какая-то х…йня. Давайте "Женщина года" – и я разъ…бу", – заявил рэпер.

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Видео: МУЗ-ТВ / YouTube

Он добавил, что вышел на сцену получать премию в женском наряде.

"Вышел в платье туда, в шляпе и получил "Женщину года", – рассказал Morgenshtern. На уточняющий вопрос, были ли на нем надеты колготки или чулки, певец ответил: "Нет-нет. В шляпе. Я же культурная девочка".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



