Morgenshtern рассказал, когда и зачем пойдет в политику

"Я понимаю, что в политику пойду. Пойду для того, чтобы реально до них [власти] донести: бл..дь, чуваки, раз вы можете всеми управлять, почему вы не сделаете всех счастливыми?" – заявил Morgenshtern.

На уточняющий вопрос, не романтик ли он, рэпер ответил: "Да п…здец какой, нах…й! Я только что ревел у тебя здесь, о чем ты говоришь. И если я и пойду [в политику], то только потому, что это возможность сделать счастливыми людей".

Рэпер заверил, что никаких выгодных предложений правящая в РФ партия власти "Единая Россия" ему не делала.

"Я своему первому менеджеру сказал, что любой политический заказ – сразу нах…й. Так что, может, и предлагали, но я об этом не знаю", – уточнил Morgenshtern.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube