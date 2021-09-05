ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Morgenshtern рассказал, когда и зачем пойдет в политику

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Morgenshtern уверен, что сможет, оказавшись во власти, "сделать людей счастливыми"
Morgenshtern уверен, что сможет, оказавшись во власти, "сделать людей счастливыми"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Morgenshtern не исключает, что будет строить политическую карьеру. Об этом 23-летний музыкант сообщил в интервью украинскому журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Интервью записывалось в Стамбуле и было обнародовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" 31 августа.

"Я понимаю, что в политику пойду. Пойду для того, чтобы реально до них [власти] донести: бл..дь, чуваки, раз вы можете всеми управлять, почему вы не сделаете всех счастливыми?" – заявил Morgenshtern.

На уточняющий вопрос, не романтик ли он, рэпер ответил: "Да п…здец какой, нах…й! Я только что ревел у тебя здесь, о чем ты говоришь. И если я и пойду [в политику], то только потому, что это возможность сделать счастливыми людей".

Рэпер заверил, что никаких выгодных предложений правящая в РФ партия власти "Единая Россия" ему не делала.

"Я своему первому менеджеру сказал, что любой политический заказ – сразу нах…й. Так что, может, и предлагали, но я об этом не знаю", – уточнил Morgenshtern.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Единая Россия, политика, карьера, рэпер, музыкант, Morgenshtern
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good
В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good
  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии
  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии
Дмитрий ГОРДОН
"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки
"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки
"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе
"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "П...здец"
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "П...здец"
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
"Много лет уже хожу под эту елочку и никто не жаловался". Волочковой посвятили выпуск ток-шоу на российском ТВ
"Много лет уже хожу под эту елочку и никто не жаловался". Волочковой посвятили выпуск ток-шоу на российском ТВ
"Резко похолодало. Мне снова везде холодно". Брежнева показала, как утеплилась
"Резко похолодало. Мне снова везде холодно". Брежнева показала, как утеплилась
"Мы с тобой зажжем все танцплощадки", "Пчелы и бабочки рулят". Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер
"Мы с тобой зажжем все танцплощадки", "Пчелы и бабочки рулят". Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер
"Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты". Джанабаева и Меладзе опубликовали унылые фотографии
"Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты". Джанабаева и Меладзе опубликовали унылые фотографии
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Шикарный улов", "Столько эмоций". Пугачева с детьми побывала на рыбалке
"Шикарный улов", "Столько эмоций". Пугачева с детьми побывала на рыбалке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка
Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка G
Дмитрий ГОРДОН
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды
"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды
"Фигурка огонь", "Самая красивая", "Слишком шикарная", "Принцесса". Дорофеева вышла в свет
"Фигурка – огонь", "Самая красивая", "Слишком шикарная", "Принцесса". Дорофеева вышла в свет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS