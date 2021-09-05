  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии

Интервью записывалось в Стамбуле и было обнародовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" 31 августа.

"Когда тебе было 11 лет, отец умер от цирроза печени на фоне сильного алкоголизма", – сказал журналист.

"На почве депрессии. Он был ох...евший бизнесмен и строил всю жизнь бизнес со своим лучшим другом. А потом этот лучший друг, когда отец – я не утверждаю, это то, что я слышал, – когда отец напился, этот друг подсунул такую бумажку, что отец все на друга переписал. Отец остался с нулем и спился. Все. Умер. Слабый поступок, но так, как есть", – рассказал музыкант.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube