Украинский актер назвал "ужасной ошибкой" внесение его в черный список Минкульта Украины

Томусяк подчеркнул, что после начала войны не был на оккупированных территориях Украины Фото: Valentin Tomusyak / Facebook

"Я якобы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной-агрессором, позорно описывающем события на Донбассе, название которого "Солнцепек". Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост и якобы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны", – написал он.

Актер назвал свое попадание в черный список Минкульта "очень неприятным и шокирующим событием".

"Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", – подчеркнул Томусяк.

Скриншот: mkip.gov.ua