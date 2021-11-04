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Украинский актер назвал "ужасной ошибкой" внесение его в черный список Минкульта Украины

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Томусяк подчеркнул, что после начала войны не был на оккупированных территориях Украины
Томусяк подчеркнул, что после начала войны не был на оккупированных территориях Украины
Фото: Valentin Tomusyak / Facebook

Украинский актер Валентин Томусяк, которого Министерство культуры и информационной политики Украины 1 ноября добавило по представлению СБУ в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, заявил 3 ноября в Facebook, что произошла ошибка.

"Я якобы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной-агрессором, позорно описывающем события на Донбассе, название которого "Солнцепек". Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост и якобы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны", – написал он.

Актер назвал свое попадание в черный список Минкульта "очень неприятным и шокирующим событием".

"Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", – подчеркнул Томусяк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2115646765278554&id=100004997526986

Скриншот: mkip.gov.ua
Скриншот: mkip.gov.ua

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

Последний раз список обновлялся 1 ноября 2021 года: в него внесли 32 лиц. С 2015 года из него исключили несколько человек

На данный момент в перечне 258 фамилий (и 257 человек, так как российский рэпер Morgenshtern был внесен в список дважды – под обеими своими фамилиями).

Теги: СБУ, Донбасс, фильм, карьера, российская агрессия, актер, черный список, Министерство культуры и информационной политики
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