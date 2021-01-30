Экс-участник группы "Чай вдвоем" и еще четверо россиян попали в "черный список" Минкульта Украины

Черный список украинского Министерства культуры и информационной политики пополнился бывшим участником группы "Чай вдвоем" Денис Клявер, который в 2018 году он выступал с концертом в оккупированном Донецке.

Клявер находится в базе "Миротворца"

Фото: denisklyaver / Instagram

Министерство культуры и информационной политики Украины расширило черный список лиц, угрожающих национальной безопасности, включив в него пять россиян. Об этом 29 января сообщили на сайте ведомства. Артисты попали в черный список по требованию Службы безопасности Украины. В перечень вошли: советская и российская певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина. В 2018 она выступала в оккупированном Луганске, также гастролировала в аннексированном Россией Крыму, внесена в базу "Миротворец";

советский и российский певец, заслуженный артист РФ, член союзов писателей и композиторов РФ Игорь Саруханов. Вместе с Кормухиной он также выступал в Луганске. Находится в базе "Миротворец";

поп-певица, известная под псевдонимом Лоя Ольга Засульская;

певец, композитор, бывший участник группы "Чай вдвоем" Денис Клявер, в 2018 году он выступал с концертом в оккупированном Донецке, находится в базе "Миротворца";

певец, композитор и телеведущий Марк Тишман, внесен в базу "Миротворец" за выступления на оккупированных территориях Украины. В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. По состоянию на 25 января в этом списке находится 164 деятеля культуры.