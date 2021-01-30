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КУЛЬТУРА

Экс-участник группы "Чай вдвоем" и еще четверо россиян попали в "черный список" Минкульта Украины

Черный список украинского Министерства культуры и информационной политики пополнился бывшим участником группы "Чай вдвоем" Денис Клявер, который в 2018 году он выступал с концертом в оккупированном Донецке.

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Клявер находится в базе "Миротворца"
Клявер находится в базе "Миротворца"
Фото: denisklyaver / Instagram

Министерство культуры и информационной политики Украины расширило черный список лиц, угрожающих национальной безопасности, включив в него пять россиян. Об этом 29 января сообщили на сайте ведомства.

Артисты попали в черный список по требованию Службы безопасности Украины.

В перечень вошли: 

  • советская и российская певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина. В 2018 она выступала в оккупированном Луганске, также гастролировала в аннексированном Россией Крыму, внесена в базу "Миротворец";
  • советский и российский певец, заслуженный артист РФ, член союзов писателей и композиторов РФ Игорь Саруханов. Вместе с Кормухиной он также выступал в Луганске. Находится в базе "Миротворец";
  • поп-певица, известная под псевдонимом Лоя Ольга Засульская;
  • певец, композитор, бывший участник группы "Чай вдвоем" Денис Клявер, в 2018 году он выступал с концертом в оккупированном Донецке, находится в базе "Миротворца";
  • певец, композитор и телеведущий Марк Тишман, внесен в базу "Миротворец" за выступления на оккупированных территориях Украины.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. По состоянию на 25 января в этом списке находится 164 деятеля культуры.

Теги: Россия, Донецк, Крым, Украина, Луганск, Денис Клявер, Министерство культуры и информационной политики, Ольга Кормухина
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