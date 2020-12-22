Украина внесла в черный список еще одного российского актера

Российский актер Алексей Гуськов, которого внесли в черный список Минкульта Украины, играл в фильмах "Волкодав", "Союз спасения", "Диверсант 2" и других. Также он состоит в партии "Единая Россия".

По представлению СБУ российского актера Алексея Гуськова включили в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"11 декабря 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом МКИП №2415 от 21 декабря российского актера включили в перечень", – говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, процедура осуществляется автоматически, ведь, согласно действующему законодательству, МКИП не наделено полномочиями решать, включать или не включать в списки.

Гуськов является народным артистом России, он играл в фильмах "Волкодав", "Союз спасения", "Диверсант 2" и других. Также он состоит в партии "Единая Россия".

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. По состоянию на 22 декабря в этом списке находятся 157 деятелей культуры.