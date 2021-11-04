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СБУ поименно установила хакеров ФСБ РФ, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины

По данным СБУ, хакерская группировка Armagedon является специальным проектом ФСБ РФ, который "прицельно работает" по Украине
По данным СБУ, хакерская группировка Armagedon является специальным проектом ФСБ РФ, который "прицельно работает" по Украине
Фото: depositphotos.com

Киберспециалисты Службы безопасности Украины установили хакеров группировки Armagedon, осуществившей более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в интернете. Ими оказались офицеры "Крымского" ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году", – говорится в сообщении.

Пятерым участникам хакерской группы сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

СБУ установила лично хакеров, работающих на ФСБ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ установила личности хакеров, работающих на ФСБ. Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, хакерская группировка Armagedon является специальным проектом ФСБ РФ, который "прицельно работает" по Украине. Это направление работы координирует 18-й центр ФСБ РФ (центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

Как уточнили в СБУ, с 2014 года это подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак и пыталось "заразить" более 1,5 тыс. правительственных компьютерных систем. Их основными целями были:

  • контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);
  • похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны, государственные учреждения);
  • проведение акций информационно-психологического воздействия;
  • блокировка информационных систем.
Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

Теги: Россия, СБУ, Украина, хакеры, ФСБ, спецслужбы, кибератака
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