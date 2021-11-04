СБУ поименно установила хакеров ФСБ РФ, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины

"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в интернете. Ими оказались офицеры "Крымского" ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году", – говорится в сообщении.

Пятерым участникам хакерской группы сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

СБУ установила личности хакеров, работающих на ФСБ. Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, хакерская группировка Armagedon является специальным проектом ФСБ РФ, который "прицельно работает" по Украине. Это направление работы координирует 18-й центр ФСБ РФ (центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

Как уточнили в СБУ, с 2014 года это подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак и пыталось "заразить" более 1,5 тыс. правительственных компьютерных систем. Их основными целями были:

контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);

похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны, государственные учреждения);

проведение акций информационно-психологического воздействия;

блокировка информационных систем.