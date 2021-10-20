Послы G7 приветствовали принятие Радой закона о статусе НАБУ

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

Рада на заседании 19 октября приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками законопроект №5459-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Законопроект предусматривает, что НАБУ после вступления в силу закона станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, вмешательство Кабинета Министров в деятельность бюро будет невозможной, сообщали в Верховной Раде. Также проект закона определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (и в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия.

Принятие закона приветствовал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.