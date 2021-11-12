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Kyiv Post в ближайшее время откроется, она будет больше и лучше – владелец

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Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году
Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году
Фото: depositphotos.com

Англоязычная газета Kyiv Post в ближайшие дни возобновит работу. Об этом в комментарии проекту "Свобода слова Савика Шустера" 12 ноября заявил владелец издания, одесский застройщик Аднан Киван.

"Для Kyiv Post нет фамилий, о которых можно сказать: "Этого нельзя трогать, обойдите этого, не трогайте того. И неважно, в каком ранге он. Я человек очень свободный, у меня фильтров нет по природе. Я счастлив, что моя судьба связана с Kyiv Post. Kyiv Post в ближайшее время откроется, она будет больше и лучше", – подчеркнул он.

На вопрос, будет ли работать в издании действующая редакция, владелец ответил: "Не знаю, но у нас есть предложение, что будет новый главный редактор. В ближайшие дни генеральный директор озвучит, это его работа".

По словам Кивана, журналисты не уволены.

"Я предложил [медиаменеджеру] Лене Ротари как журналисту из Одессы стать редактором украинской версии, но они сказали: "Да". Потом внезапно сказали: "Нет". Но это такие технические вопросы, на "нет" и суда нет. Кто хочет работать, может продолжать работать, кто не хочет – это его право. Как любой журналист в любом издании", – сказал владелец издания.

Он заявил, что у журналистов есть право остаться.

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время". 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post "с последствиями". Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

Теги: Украина, журналисты, газета, Аднан Киван, Kyiv Post, Матти Маасикас, Свобода слова Савика Шустера
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