Kyiv Post в ближайшее время откроется, она будет больше и лучше – владелец

"Для Kyiv Post нет фамилий, о которых можно сказать: "Этого нельзя трогать, обойдите этого, не трогайте того. И неважно, в каком ранге он. Я человек очень свободный, у меня фильтров нет по природе. Я счастлив, что моя судьба связана с Kyiv Post. Kyiv Post в ближайшее время откроется, она будет больше и лучше", – подчеркнул он.

На вопрос, будет ли работать в издании действующая редакция, владелец ответил: "Не знаю, но у нас есть предложение, что будет новый главный редактор. В ближайшие дни генеральный директор озвучит, это его работа".

По словам Кивана, журналисты не уволены.

"Я предложил [медиаменеджеру] Лене Ротари как журналисту из Одессы стать редактором украинской версии, но они сказали: "Да". Потом внезапно сказали: "Нет". Но это такие технические вопросы, на "нет" и суда нет. Кто хочет работать, может продолжать работать, кто не хочет – это его право. Как любой журналист в любом издании", – сказал владелец издания.

Он заявил, что у журналистов есть право остаться.