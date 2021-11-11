"Это не конец". Уволенный коллектив Kyiv Post объявил о намерении создать новое медиа

"10 ноября мы второй раз провели переговоры с владельцем издания, одесским застройщиком Аднаном Киваном. Мы предложили ему продать Kyiv Post, чтобы выйти из конфликтной ситуации. Киван отказался. Он предложил уволенному коллективу из 50 человек возможность вернуться в Kyiv Post с новым менеджментом", – говорится в посте.

Экс-сотрудники издания посчитали невозможным "сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляется от неудобных журналистов".

"Но это не конец. Если нам не удастся сохранить бренд Kyiv Post, то мы сохраним его ценности. Мы заявляем о готовности положить начало новому медиа. Команда работает над разработкой стратегии и бизнес-модели, а также ищет потенциальных инвесторов и рекламодателей", – заявили уволенные.

Под сообщением стоят подписи 33 человек.