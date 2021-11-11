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"Это не конец". Уволенный коллектив Kyiv Post объявил о намерении создать новое медиа

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Бывшие сотрудники издания разрабатывают новую стратегию
Бывшие сотрудники издания разрабатывают новую стратегию
Фото: pixabay.com

Бывшие сотрудники англоязычной газеты Kyiv Post объявили 11 ноября в Facebook, что намерены заниматься новым изданием. Сообщение размещено на странице журналистки Анны Миронюк.

"10 ноября мы второй раз провели переговоры с владельцем издания, одесским застройщиком Аднаном Киваном. Мы предложили ему продать Kyiv Post, чтобы выйти из конфликтной ситуации. Киван отказался. Он предложил уволенному коллективу из 50 человек возможность вернуться в Kyiv Post с новым менеджментом", – говорится в посте.

Экс-сотрудники издания посчитали невозможным "сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляется от неудобных журналистов".

"Но это не конец. Если нам не удастся сохранить бренд Kyiv Post, то мы сохраним его ценности. Мы заявляем о готовности положить начало новому медиа. Команда работает над разработкой стратегии и бизнес-модели, а также ищет потенциальных инвесторов и рекламодателей", – заявили уволенные.

Под сообщением стоят подписи 33 человек.

https://www.facebook.com/Anna.Myroniuk.0/posts/4596073557124743

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время". 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post "с последствиями". Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

Сегодня стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины.

Теги: журналисты, бренд, увольнение, газета, Kyiv Post, сотрудничество, давление
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