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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Асеев: Если бы я не узнал, что Куликовский в Киеве, он до сих пор жил бы на Позняках. В этом трагедия

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Асеев: Буквально три недели назад я получил абсолютно достоверные данные, что Куликовский находится в Киеве
Асеев: Буквально три недели назад я получил абсолютно достоверные данные, что Куликовский находится в Киеве
Фото: Станислав Асеев / Facebook

Журналист, писатель, бывший заключенный боевиков "ДНР" Станислав Асеев в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 12 ноября рассказал о задержании бывшего руководителя незаконной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке Дениса Куликовского (Палыча).

"Буквально три недели назад я получил абсолютно достоверные данные, которые искал фактически полтора года, что он находится в Киеве и что в 2019 году он пересек российско-украинскую границу. Не просто пересек, а живет в Киеве", – сказал Асеев.

Он заявил, что обратился к журналисту международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозеву.

"Буквально в этот же день эта информация подтвердилась. На следующий день Христо меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по Палычу в 2019 году. Это бывший сотрудник, он сейчас не является сотрудником спецслужб, и он подтвердил. что да, с ним определенное время работали, но потом его отстранили", – сказал Асеев.

По словам журналиста, он не исключает, что Куликовский некоторое время мог сотрудничать с СБУ.

"Когда я достоверно узнал об этом [что Куликовский в Киеве], то понятно, что обращаться к Службе безопасности было бы конфликтом интересов. Мы пошли с этим человеком к руководству МВД и попросили оперативное сопровождение. Мы понимали, что в течение двух дней нам его могут передать, то есть информатор точно скажет, где он живет в Киеве. Но мы не можем его задерживать, мы гражданские люди. И эта информация в течение определенного времени все-таки вышла в СБУ. Они начали его судорожно искать. Не нашли, но нашли человека, который нам был готов его передать за определенную сумму, потому что обстоятельства усложнились. И буквально в понедельник вечером мы еще сидели в ресторане, обсуждали эту спецоперацию, готовы были уже деньги передать. Но этот человек отказывается, потому что он сказал: "Если я его сейчас отдам Нацполиции, сами понимаете, как будет выглядеть Служба безопасности, и мне прямо сказали, что я сяду рядом с ним. Поэтому мне не нужны никакие деньги, я его отдаю СБУ", – рассказал Асеев.

Он отметил, что ночью во вторник, 9 ноября, Куликовского задержали.

"Трагедия в том, что я достаточно случайно узнал, что он в Киеве. От этого зависело мое обращение к Христо, от этого зависел его контакт. И фактически, если бы я не узнал, он бы жил на Позняках. В этом трагедия, понимаете?" – сказал он.

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных "Изоляции", выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

Грозев сообщал, что расследователи Bellingcat нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецк, Изоляция, война в Украине, Станислав Асеев, Свобода слова Савика Шустера, Денис Куликовский
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