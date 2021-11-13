Асеев: Если бы я не узнал, что Куликовский в Киеве, он до сих пор жил бы на Позняках. В этом трагедия

"Буквально три недели назад я получил абсолютно достоверные данные, которые искал фактически полтора года, что он находится в Киеве и что в 2019 году он пересек российско-украинскую границу. Не просто пересек, а живет в Киеве", – сказал Асеев.

Он заявил, что обратился к журналисту международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозеву.

"Буквально в этот же день эта информация подтвердилась. На следующий день Христо меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по Палычу в 2019 году. Это бывший сотрудник, он сейчас не является сотрудником спецслужб, и он подтвердил. что да, с ним определенное время работали, но потом его отстранили", – сказал Асеев.

По словам журналиста, он не исключает, что Куликовский некоторое время мог сотрудничать с СБУ.

"Когда я достоверно узнал об этом [что Куликовский в Киеве], то понятно, что обращаться к Службе безопасности было бы конфликтом интересов. Мы пошли с этим человеком к руководству МВД и попросили оперативное сопровождение. Мы понимали, что в течение двух дней нам его могут передать, то есть информатор точно скажет, где он живет в Киеве. Но мы не можем его задерживать, мы гражданские люди. И эта информация в течение определенного времени все-таки вышла в СБУ. Они начали его судорожно искать. Не нашли, но нашли человека, который нам был готов его передать за определенную сумму, потому что обстоятельства усложнились. И буквально в понедельник вечером мы еще сидели в ресторане, обсуждали эту спецоперацию, готовы были уже деньги передать. Но этот человек отказывается, потому что он сказал: "Если я его сейчас отдам Нацполиции, сами понимаете, как будет выглядеть Служба безопасности, и мне прямо сказали, что я сяду рядом с ним. Поэтому мне не нужны никакие деньги, я его отдаю СБУ", – рассказал Асеев.

Он отметил, что ночью во вторник, 9 ноября, Куликовского задержали.

"Трагедия в том, что я достаточно случайно узнал, что он в Киеве. От этого зависело мое обращение к Христо, от этого зависел его контакт. И фактически, если бы я не узнал, он бы жил на Позняках. В этом трагедия, понимаете?" – сказал он.