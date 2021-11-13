Асеев не исключает, что бывший руководитель "Изоляции" мог сотрудничать с СБУ

Асеев: Мы очень осторожны сейчас в анализах и оценках. В том числе ждем позицию СБУ Фото: radiosvoboda.org

По его данным, Куликовский в 2019 году въехал в Украину из России, а несколько недель назад журналист получил данные, что бывший глава "Изоляции" проживает в Киеве.

"Я обратился к [расследователю международной группы Bellingcat] Христо [Грозеву], сразу же позвонил ему, попросил несколько часов, и буквально в этот же день эта информация подтвердилась. На следующий день Христо меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по Палычу в 2019 году. Это бывший сотрудник, он сейчас не является сотрудником спецслужб, и он подтвердил. что да, с ним определенное время работали, но потом его отстранили", – сказал Асеев.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду то, что Куликовского СБУ могла использовать как агента, Асеев ответил: "Вероятнее всего... Скорее всего, стопроцентно да. Какое-то время".

"Мы очень осторожны сейчас в анализах и оценках. В том числе ждем позицию СБУ", – сказал он.