СБУ показала видео допроса экс-руководителя "Изоляции", бывшему главе Минэнерго сообщили о подозрении. Главное за день

Смерть украинца в оккупированной Макеевке
В исправительной колонии оккупированной Макеевки умер пленный украинец Руслан Макарец.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Макарец умер от ножевых ранений.
Бывшему главе Минэнерго сообщили о подозрении
Служба безопасности Украины и Госбюро расследований 12 ноября вручили подозрение министру энергетики и угольной промышленности Украины, занимавшему этот пост с 2014-го по 2016 год.
В сообщении не назвали имя министра. С декабря 2014-го по апрель 2016 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины возглавлял Владимир Демчишин.
СБУ показала видео допроса Куликовского
Бывший руководитель подпольной тюрьмы боевиков "Изоляция" Денис Куликовский дал признательные показания СБУ.
"Моя роль была вытянуть правдивые показания. И в дальнейшем при каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, "МГБ", также я и доктор всегда были, чтобы если человеку станет плохо, он его откачал", – говорит экс-боевик.
К задержанным, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки, заявил Куликовский.
Украина закупит новую партию беспилотников Bayraktar
В следующем году Украина намерена дополнительно закупить беспилотники Bayraktar у Турции, заявил министр обороны Алексей Резников.
Он сказал, что эти аппараты "будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно статье 51 Устава ООН".