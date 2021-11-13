СБУ показала видео допроса экс-руководителя "Изоляции", бывшему главе Минэнерго сообщили о подозрении. Главное за день

Смерть украинца в оккупированной Макеевке

В исправительной колонии оккупированной Макеевки умер пленный украинец Руслан Макарец.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Макарец умер от ножевых ранений.

Бывшему главе Минэнерго сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований 12 ноября вручили подозрение министру энергетики и угольной промышленности Украины, занимавшему этот пост с 2014-го по 2016 год.

В сообщении не назвали имя министра. С декабря 2014-го по апрель 2016 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины возглавлял Владимир Демчишин.

СБУ показала видео допроса Куликовского

Бывший руководитель подпольной тюрьмы боевиков "Изоляция" Денис Куликовский дал признательные показания СБУ.

"Моя роль была вытянуть правдивые показания. И в дальнейшем при каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, "МГБ", также я и доктор всегда были, чтобы если человеку станет плохо, он его откачал", – говорит экс-боевик.

К задержанным, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки, заявил Куликовский.

Украина закупит новую партию беспилотников Bayraktar

В следующем году Украина намерена дополнительно закупить беспилотники Bayraktar у Турции, заявил министр обороны Алексей Резников.

Он сказал, что эти аппараты "будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно статье 51 Устава ООН".