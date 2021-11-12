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Житель Винницы взломал сайт турагентства и получил базу с данными 100 тыс. клиентов – полиция

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Информацию о клиентах турагентства злоумышленник передавал третьим лицам
Информацию о клиентах турагентства злоумышленник передавал третьим лицам
Фото: mvs.gov.ua

Киберполиция Винницкой области разоблачила мужчину в несанкционированном доступе к персональным данным 100 тыс. человек. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

26-летний мужчина взломал сайт и скопировал базу данных клиентов. Информацию злоумышленник передавал третьим лицам.

"На сайте компании содержались сведения о номерах телефонов, ФИО граждан, местах регистрации, ссылки на учетные записи в соцсетях, а в отдельных случаях – копии документов, удостоверяющих личность", – рассказали в полиции.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и регистрации фигуранта, где изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и накопители данных.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Полиция планирует сообщить фигуранту о подозрении.

Теги: Украина, Винница, компьютеры, правоохранители, документы, киберполиция, подозрение, уголовное производство, обыски, мужчины
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