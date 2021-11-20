"Они под прицелом спецслужб РФ". Бурба заявил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия

Бурба: Мы воюем сами против себя. Мы уничтожаем сами себя Скриншот: Shuster online / YouTube

"А что с вашими сотрудниками? Людьми, которые работали с вами, знали об операции, рисковали, которые владеют всей картиной. Что с ними?" – спросил ведущий Савик Шустер.

"Мы с этого начали, и это причина, почему я здесь... Их всех уволили. Не просто уволили с должностей, а уволили из рядов Вооруженных сил. У них забрали документы прикрытия. Это опасность. Они под прямым прицелом российских спецслужб, которые дерзко действуют, подрывают... А вы знаете, в 2017 году подорвали нашего командира спецназа. Мы знаем о сотрудниках СБУ, которые были подорваны. Вот это проблема. Одна проблема процессуальная – что мы должны действовать и определять "крота". А вторая проблема – мы должны болеть за них [разведчиков]", – сказал он.

По словам Бурбы, "меры по охране военнослужащих, которые были возле него, отсутствуют".

"Вы спросите, чувствую ли я, что меня кто-то охраняет? Это другой вопрос. Я чувствую только одно: нет системы безопасности государства, нет системы охраны тех ребят, которые проводили мероприятия. Потому что, уничтожая нас, они не просто нас могут убивать. Они показывают тем же разведчикам, что с вами может быть, когда вы будете воевать против России. Это важно... Если ВСК говорит всем по телевидению их фамилии, этих разведчиков, а эти разведчики садятся в свои собственные автомобили без документов прикрытия, мы вредим сами себе. Мы воюем сами против себя. Мы уничтожаем сами себя", – добавил он.