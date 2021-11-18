Венедиктова заявила, что материалы Bellingcat о вагнеровцах приобщат к материалам уголовного производства

"Все материалы, которые проводят журналисты, нами всегда тщательно изучаются, всегда приобщаются к делу. Поэтому [и эти материалы] будут изучаться, будут приобщаться", – сказала она.
Генпрокурор напомнила, что уголовные производства, связанные с вагнеровцами, открыли несколько правоохранительных органов, позже дела объединили. Она посоветовала задавать конкретные вопросы Государственному бюро расследований, которое, в частности, занимается этой темой.
Агентство отмечает, что Венедиктову спросили, что лично она думает о предположениях, которые были сделаны в расследовании Bellingcat, и генпрокурор ответила, что не может "говорить предположениями и оценками".
"Я могу говорить установленными фактами и процессуальными конструкциями, которыми мы оперируем", – подчеркнула Венедиктова.
Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".
В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, но глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".
Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.
Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.
О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, заявлял экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.
В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.
Зеленский в сентябре 2020 года заявлял, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Он сказал, что ничего не знает ни о каком "сливе", а в ответ на уточнение журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.
В июне 2021 года Зеленский сравнил сценарий спецоперации с вагнеровцами с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда", – заявлял Зеленский.
7 сентября 2021 года американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".
12 сентября глава парламентской временной следственной комиссии (ВСК) Марьяна Безуглая рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что в 2018 году ГУР Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года СБУ предложила ГУР "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом, было начато "специальное мероприятие" – ВСК настаивает именно на этом термине.
По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.
15 ноября ВСК подтвердила существование спецоперации украинских спецслужб и сообщила, что выяснила несколько вариантов ее проведения.