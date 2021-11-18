Венедиктова заявила, что материалы Bellingcat о вагнеровцах приобщат к материалам уголовного производства

"Все материалы, которые проводят журналисты, нами всегда тщательно изучаются, всегда приобщаются к делу. Поэтому [и эти материалы] будут изучаться, будут приобщаться", – сказала она.

Генпрокурор напомнила, что уголовные производства, связанные с вагнеровцами, открыли несколько правоохранительных органов, позже дела объединили. Она посоветовала задавать конкретные вопросы Государственному бюро расследований, которое, в частности, занимается этой темой.

Агентство отмечает, что Венедиктову спросили, что лично она думает о предположениях, которые были сделаны в расследовании Bellingcat, и генпрокурор ответила, что не может "говорить предположениями и оценками".

"Я могу говорить установленными фактами и процессуальными конструкциями, которыми мы оперируем", – подчеркнула Венедиктова.

Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, но глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".