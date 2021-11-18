Бурбу охраняет одна из стран НАТО, автомобиль, на котором он передвигается, принадлежит посольству США – Бутусов

"Мы услышали от [cпикера украинской делегации в ТКГ Алексея] Арестовича, от [главы фракции "Слуга народа" в парламенте] Давида Арахамии хорошие слова про украинских разведчиков, которые проводят хорошие операции. Я хочу сказать, в чем лицемерие и паскудство того, что делает господин Арестович тут в эфире. Возможно, не было предательства. Так скажите, пожалуйста, а почему тогда после такой успешной операции [по задержанию украинскими спецслужбами наемников ЧВК "Вагнер"], где не было с точки зрения [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака и Арестовича предательства, 5 августа 2020 года, напоминаю, через пять дней после провала операции, был уволен указом президента глава ГУР МО Василий Бурба? В течение месяца были уволены все руководители этой спецоперации, успешной, как мы видим из расследования Bellingcat, почему с них сняли охрану? Почему это было сделано?" – сказал Бутусов.

По его словам, бронированный автомобиль, на котором передвигается Бурба, принадлежит посольству США в Украине.

"А охрану обеспечивают страны НАТО. Организовано это странами НАТО... Всех этих людей уволили мгновенно за одно – они хотели доставить в Украину 28 российских террористов, а их решили запугать, чтобы они никогда больше даже в мыслях не имели, что хоть одного россиянина украинская разведка должна схватить", – добавил журналист.