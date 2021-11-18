ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Бурбу охраняет одна из стран НАТО, автомобиль, на котором он передвигается, принадлежит посольству США – Бутусов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бутусов: В течение месяца были уволены все руководители спецоперации
Бутусов: В течение месяца были уволены все руководители спецоперации
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Охрану бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы обеспечивает одна из стран НАТО. Об этом 17 ноября в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Мы услышали от [cпикера украинской делегации в ТКГ Алексея] Арестовича, от [главы фракции "Слуга народа" в парламенте] Давида Арахамии хорошие слова про украинских разведчиков, которые проводят хорошие операции. Я хочу сказать, в чем лицемерие и паскудство того, что делает господин Арестович тут в эфире. Возможно, не было предательства. Так скажите, пожалуйста, а почему тогда после такой успешной операции [по задержанию украинскими спецслужбами наемников ЧВК "Вагнер"], где не было с точки зрения [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака и Арестовича предательства, 5 августа 2020 года, напоминаю, через пять дней после провала операции, был уволен указом президента глава ГУР МО Василий Бурба? В течение месяца были уволены все руководители этой спецоперации, успешной, как мы видим из расследования Bellingcat, почему с них сняли охрану? Почему это было сделано?" – сказал Бутусов.

По его словам, бронированный автомобиль, на котором передвигается Бурба, принадлежит посольству США в Украине.

"А охрану обеспечивают страны НАТО. Организовано это странами НАТО... Всех этих людей уволили мгновенно за одно – они хотели доставить в Украину 28 российских террористов, а их решили запугать, чтобы они никогда больше даже в мыслях не имели, что хоть одного россиянина украинская разведка должна схватить", – добавил журналист.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, заявлял экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявлял, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Он сказал, что ничего не знает ни о каком "сливе", а в ответ на уточнение журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.

В июне 2021 года Зеленский сравнил сценарий спецоперации с вагнеровцами с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда", – заявлял Зеленский.

7 сентября 2021 года американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что в 2018 году ГУР Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года СБУ предложила ГУР "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом, было начато "специальное мероприятие" – ВСК настаивает именно на этом термине.

По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

15 ноября ВСК подтвердила существование спецоперации украинских спецслужб и сообщила, что выяснила несколько вариантов ее проведения.

Теги: Россия, Украина, Юрий Бутусов, террористы, разведчики, Алексей Арестович, расследование, Вагнер, спецоперация, охрана, Давид Арахамия, Василий Бурба, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
Помощница режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина. Она заявила, что в сценарии выстрела не было
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве
  Власова о "Танцах со звездами": Мне платили гонорар. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала
  Власова о "Танцах со звездами": Мне платили гонорар. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала
48-летняя Клум топлес позировала перед молодым мужем. Опубликованы откровенные снимки
48-летняя Клум топлес позировала перед молодым мужем. Опубликованы откровенные снимки
"Просто мы котики". Шон Пенн засветился в киевской пиццерии ветерана Остальцева
"Просто мы котики". Шон Пенн засветился в киевской пиццерии ветерана Остальцева
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок
"Красивая женщина", "Юра хитрый лис". Осадчая в облегающей майке без бюстгальтера снялась в объятиях Горбунова
"Красивая женщина", "Юра – хитрый лис". Осадчая в облегающей майке без бюстгальтера снялась в объятиях Горбунова
"Пить вредно, еще и в таком количестве". Дорофеева засветилась на пьянке
"Пить вредно, еще и в таком количестве". Дорофеева засветилась на пьянке
"Два часа сидел над телефоном и надеялся". Монатик рассказал, как торговался с Лободой из-за $100
"Два часа сидел над телефоном и надеялся". Монатик рассказал, как торговался с Лободой из-за $100
"Юра уже злой". Солистка Kazka Зарицкая провела ночь с партнером по "Танцам со звездами" Мешковым
"Юра уже злой". Солистка Kazka Зарицкая провела ночь с партнером по "Танцам со звездами" Мешковым
"Девочка с юмором". Футболист Зинченко объяснил, кому и почему его трехмесячная дочь показала средний палец
"Девочка с юмором". Футболист Зинченко объяснил, кому и почему его трехмесячная дочь показала средний палец
"Какая же прекрасная, нежная". Жанна Бадоева распустила волосы и надела платье с разрезом
"Какая же прекрасная, нежная". Жанна Бадоева распустила волосы и надела платье с разрезом
"Как краси-и-иво. Восторг". Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье
"Как краси-и-иво. Восторг". Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (103998)
2
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (88152)
3
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (85353)
4
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (83576)
5
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (62596)
6
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад (53823)
7
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (52894)
8
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (48553)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS