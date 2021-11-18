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Украинская разведка предупреждала, что перенос спецоперации по вагнеровцам "почти гарантированно" сорвет ее – основатель The Insider

Президент Украины регулярно получал доклады о подготовке спецоперации по вагнеровцам, говорится в расследовании Bellingcat и The Insider
Президент Украины регулярно получал доклады о подготовке спецоперации по вагнеровцам, говорится в расследовании Bellingcat и The Insider
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Президент Украины Владимир Зеленский знал о проведении спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" с самого начала, сообщил "Радио НВ" российский журналист Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider, совместно с Bellingcat проводившего расследование по этой теме.

По словам Доброхотова, проведение спецоперации приостановил глава Офиса президента Андрей Ермак, причем украинская разведка предупреждала о том, что "это почти гарантированный срыв операции".

Журналист, ссылаясь на свидетельства действующего на тот момент главы ГУР Минобороны Василия Бурбы, одного из непосредственных руководителей операции, сообщил, что уже в тот день, когда вагнеровцы были на территорию Беларуси, у разведки был финальный доклад в Офисе президента Украины. Сам президент Владимир Зеленский не присутствовал. 

"В последний день, когда был решающий доклад о том, что все готово, самолет должен был вылетать, было совещание в офисе, где присутствовал Ермак, Зеленского там не было. Бурба говорит, что ему было сказано Ермаком, что операцию нужно отложить на неделю. По словам Бурбы, Ермак это обосновал тем, что через пару дней должно было вступить перемирие с Россией и прекращение огня. Арест вагнеровцев якобы мог этому помешать", – утверждает Доброхотов.

Доброхотов подчеркнул, что на протяжении подготовки операции было много докладов президенту. "Об этой операции Зеленский все знал с самого начала, на многих этапах ему докладывали, был согласован план за подписью министра обороны", – сказал журналист. 

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "Вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". 

В расследовании говорится, что Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, но Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке". 

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, заявлял экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявлял, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Он сказал, что ничего не знает ни о каком "сливе", а в ответ на уточнение журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.

В июне 2021 года Зеленский сравнил сценарий спецоперации с вагнеровцами с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда", – заявлял Зеленский.

7 сентября 2021 года американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что в 2018 году ГУР Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года СБУ предложила ГУР "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом, было начато "специальное мероприятие" – ВСК настаивает именно на этом термине.

По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

15 ноября ВСК подтвердила существование спецоперации украинских спецслужб и сообщила, что выяснила несколько вариантов ее проведения.

Теги: разведка, боевики, наемники, Владимир Зеленский, спецслужбы, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, Офис президента Украины, Василий Бурба, Андрей Ермак, ЧВК, Роман Доброхотов
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