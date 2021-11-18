Украинская разведка предупреждала, что перенос спецоперации по вагнеровцам "почти гарантированно" сорвет ее – основатель The Insider

По словам Доброхотова, проведение спецоперации приостановил глава Офиса президента Андрей Ермак, причем украинская разведка предупреждала о том, что "это почти гарантированный срыв операции".

Журналист, ссылаясь на свидетельства действующего на тот момент главы ГУР Минобороны Василия Бурбы, одного из непосредственных руководителей операции, сообщил, что уже в тот день, когда вагнеровцы были на территорию Беларуси, у разведки был финальный доклад в Офисе президента Украины. Сам президент Владимир Зеленский не присутствовал.

"В последний день, когда был решающий доклад о том, что все готово, самолет должен был вылетать, было совещание в офисе, где присутствовал Ермак, Зеленского там не было. Бурба говорит, что ему было сказано Ермаком, что операцию нужно отложить на неделю. По словам Бурбы, Ермак это обосновал тем, что через пару дней должно было вступить перемирие с Россией и прекращение огня. Арест вагнеровцев якобы мог этому помешать", – утверждает Доброхотов.

Доброхотов подчеркнул, что на протяжении подготовки операции было много докладов президенту. "Об этой операции Зеленский все знал с самого начала, на многих этапах ему докладывали, был согласован план за подписью министра обороны", – сказал журналист.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "Вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, но Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил". Он также подчеркнул, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".