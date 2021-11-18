Вышло расследование Bellingcat о спецоперации по задержанию вагнеровцев, завершено расследование в отношении Януковича. Главное за день

Вышло расследование о вагнеровцах

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование "Анатомия "Вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию наемников, среди которых были боевики российской частной военной компании "Вагнер". Расследование проводилось совместно с российским изданием The Insider.

Согласно материалам, в ходе спецоперации "Авеню", за которую отвечали тогдашний глава ГУР Минобороны Украины Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий, планировали задержать 33 российских наемника. Для задержания их вывезли автобусами из Москвы в Минск, а затем самолет с ними, который должен был лететь из Минска в Стамбул, намеревались посадить в Украине.

В материале говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение. Также бывший глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сообщил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию по задержанию вагнеровцев на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В итоге была одобрена отсрочка операции на четыре дня.

Расследователи отметили, что судя по первой реакции Кремля и лояльных к нему СМИ, российские власти первое время не понимали, что наемники делают в Минске. В Беларуси задержанных обвинили в подготовке государственного переворота и массовых беспорядков совместно с арестованными оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Позже ФСБ РФ, воспользовавшись безоговорочным доступом к логам российских интернет-провайдеров, "обнаружила украинский след по крайней мере в части операции", сообщили авторы расследования.

Советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что расследование не приводит к выводу о "сливе" операции украинских спецслужб.

Завершено расследование в отношении Януковича о расстрелах на Майдане

Завершено досудебное расследование в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича по делу об организации 18–20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева.

Расследованием установлено, что бывшие президент, глава СБУ, министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД в Киеве и их заместители, командующий внутренними войсками МВД, министр обороны Украины, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут" хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти Януковича.

Главой Нацслужбы здоровья назначили Гусак

17 ноября Кабинет Министров Украины на своем заседании проголосовал за назначение Натальи Гусак главой Национальной службы здоровья Украины. До этого она работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, где курировала медицинское направление.

Петраков стал тренером сборной

Исполком Украинской ассоциации футбола на заседании 17 ноября утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины. Он будет главным тренером до 30 декабря 2022 года (завершения ЧМ 2022) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года.

Проезд в Киеве пока дорожать не будет

Тарифы на проезд в киевском коммунальном транспорте не будут повышать до конца отопительного сезона. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. Накануне стало известно о планах повысить стоимость проезда с 1 января до 20 грн при покупке разового билета, а в случае использования "Карты киевлянина" – до 12 грн.