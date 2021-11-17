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Дело о расстрелах на Майдане: досудебное расследование по Януковичу завершено – Офис генпрокурора

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Офис Генпрокурора: Янукович в 2014 году превысил власть и служебные полномочия
Офис Генпрокурора: Янукович в 2014 году превысил власть и служебные полномочия
Фото: depositphotos.com

Завершено досудебное расследование в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича по делу об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева. Об этом 17 ноября сообщил в Facebook Офис Генпрокурора.

Расследованием установлено, что бывшие президент, глава СБУ, министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД в Киеве и их заместители, командующий внутренними войсками МВД, министр обороны Украины, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут" хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти Януковича.

"Превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований, они организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов", – говорится в сообщении.

Членами преступной группы во главе с экс-президентом в первой половине дня 18 февраля 2014 года был организован силовой разгон участников уличного хода к Верховной Раде Украины в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, предусматривавшей ограничение полномочий президента Украины.

После обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружение "титушек" огнестрельным оружием.

Такие действия, по выводам Офиса Генпрокурора, привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя, имущественный ущерб нанесен на сумму более 16 млн гривен.

Сторона защиты о завершении досудебного расследования осведомлена, после ознакомления защитников с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения дела in absentia [заочное рассмотрение], в связи с тем, что фигуранты дела скрываются от органов следствия и суда.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/478655923649557

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Теги: Виктор Янукович, Евромайдан, Украина, протесты, Майдан, расследование, подозрение, Офис генпрокурора
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