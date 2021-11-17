Дело о расстрелах на Майдане: досудебное расследование по Януковичу завершено – Офис генпрокурора

Расследованием установлено, что бывшие президент, глава СБУ, министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД в Киеве и их заместители, командующий внутренними войсками МВД, министр обороны Украины, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут" хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти Януковича.

"Превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований, они организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов", – говорится в сообщении.

Членами преступной группы во главе с экс-президентом в первой половине дня 18 февраля 2014 года был организован силовой разгон участников уличного хода к Верховной Раде Украины в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, предусматривавшей ограничение полномочий президента Украины.

После обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружение "титушек" огнестрельным оружием.

Такие действия, по выводам Офиса Генпрокурора, привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя, имущественный ущерб нанесен на сумму более 16 млн гривен.

Сторона защиты о завершении досудебного расследования осведомлена, после ознакомления защитников с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения дела in absentia [заочное рассмотрение], в связи с тем, что фигуранты дела скрываются от органов следствия и суда.