Адвокат Януковича заявил, что его клиент подал апелляционную жалобу на приговор Оболонского райсуда

"Виктор Янукович подал апелляционную жалобу на решение Оболонского районного суда от 24.01.2019 в деле о потере Крыма. Ранее четвертый президент был лишен возможности использовать свое право на апелляционное обжалование приговора, поскольку Оболонский суд не вручил ему его текст и не ознакомил с ним в надлежащем, предусмотренном законодательством порядке, что также подтверждается письмом Министерства юстиции Украины от 21.04.2021. Кроме того, данный суд более двух лет игнорирует все требования Виктора Януковича предоставить ему решение Оболонского суда от 24 января 2019 года, чем заблокировал возможность подать апелляцию", – рассказал Виталий Сердюк.

Сердюк добавил, что апелляционная жалоба Януковича должна быть передана Оболонским райсудом в Киевский апелляционный суд вместе с материалами дела для начала рассмотрения, сами же материалы дела, находящиеся в Верховном Суде, по запросу Оболонского райсуда должны быть возвращены на стадию апелляции.

Адвокат утверждает, что Оболонский суд "умышленно игнорирует данные процедуры и замалчивает наличие у себя жалобы четвертого президента".

"Оболонский суд, судя по занятой им позиции, делает все для того, чтобы наш клиент не реализовал свое право на апелляционное обжалование и чтобы решение Оболонского суда не было пересмотрено, – сказал Сердюк. – Соответственно, кассационное рассмотрение – процесс Верховного Суда – должно быть отменено до вынесения решения Киевским апелляционным судом по жалобе Виктора Януковича, а материалы дела Верховным Судом должны быть возвращены в Оболонский районный суд для соблюдения процедуры апелляционного обжалования".