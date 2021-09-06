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"За...бал до такой степени, что я его терпеть уже не могу". Луценко рассказал, как Ахметов обсуждал с ним Януковича

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Луценко рассказал, что встречался с Ахметовым на футболе
Луценко рассказал, что встречался с Ахметовым на футболе
Фото: lb.ua

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью LB.ua, которое вышло 2 сентября, рассказал, как после футбольного матча говорил с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым о беглом президенте Украины Викторе Януковиче.

По словам Луценко, беседа состоялась в Донецке, в каком именно году, он не уточнил. 

"Я встретился с ним на футболе – поехал с сыном в Донецк на матч Украина – Сербия. Ахметов пригласил в свою ложу. Была очень смешная история: сын пришел в шарфике "Шахтера". Заходим, а там вся-вся бригада с Виктором Федоровичем во главе. И Яник такой: "О, твой сын правильный шарфик носит". Я говорю: "Виктор Федорович, если соскучились по оранжевому шарфику, приезжайте, мы вас давно ждем", – начал Луценко. 

Он отметил, что Украина тот матч выиграла. 

"Ахметов вдруг говорит всем: "До свидания, все свободны, а мы с Юрием Витальевичем пойдем поздравим команду". Я удивился – столы накрыты, а он их всех выгнал. Говорю: "Ринат, что такое?" А он: "Я этой с...ке ни копейкой, ни словом не помогу на выборах. За...бал до такой степени, что я его терпеть уже не могу. Я просто нашел повод". Я не знаю, это он мне так хотел сказать, или так на самом деле и было, потому что выборы Януковича финансировал не он", – продолжил Луценко. 

Контекст:

Ахметов входит в десятку самых влиятельных людей Украины по версии журнала НВ.  В рейтинге богатейших украинцев, составленном журналом "Forbes Украина" в мае, бизнесмен занимает первое место

Янукович дважды баллотировался в президенты Украины. Выборы в 2004 году проиграл Виктору Ющенко, в 2010-м – победил. 

22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала  Януковича самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Он покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, футбол, Ринат Ахметов, Юрий Луценко, выборы, деньги, финансы
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