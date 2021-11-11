Бывшему начальнику службы безопасности Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый с целью укрытия Януковича на территории России незаконно пересек вместе с ним государственную границу Украины.

Бывший заместитель руководителя Управления госохраны, действуя в интересах беглого президента, для обеспечения его личной безопасности отбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени в Украину не вернулся.

Имя подозреваемого не называется, однако, по информации "Интерфакс-Украина", речь идет о генерал-майоре Константине Кобзаре.

Эти действия Кобзаря дали возможность Виктору Януковичу с 2014 года скрываться от органов досудебного расследования и суда, отметили в Государственном бюро расследований.