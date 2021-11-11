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Бывшему начальнику службы безопасности Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

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Кобзарь подозревается в незаконном пересечении границы и дезертирстве
Кобзарь подозревается в незаконном пересечении границы и дезертирстве
Скриншот: Виталий Сердюк / Facebook

Бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника службы безопасности беглого президента Украины Виктора Януковича уведомили о подозрении в дезертирстве. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый с целью укрытия Януковича на территории России незаконно пересек вместе с ним государственную границу Украины.

Бывший заместитель руководителя Управления госохраны, действуя в интересах беглого президента, для обеспечения его личной безопасности отбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени в Украину не вернулся.

Имя подозреваемого не называется, однако, по информации "Интерфакс-Украина", речь идет о генерал-майоре Константине Кобзаре. 

Эти действия Кобзаря дали возможность Виктору Януковичу с 2014 года скрываться от органов досудебного расследования и суда, отметили в Государственном бюро расследований. 

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/2025889627566667

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Украина, Госохрана, Константин Кобзарь, война в Украине, подозрение, Офис генпрокурора, ГБР
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