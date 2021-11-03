ЕСПЧ начал рассматривать жалобу Януковича против Украины

В жалобе, поданной в октябре 2015 года, Янукович заявляет, что в 2014 году на него было совершено несколько покушений.
Утверждается, что в феврале 2014 года неизвестные пытались силой задержать автомобили в составе автоколонны, которая проехала пять блокпостов, направляясь в Харьков.
В жалобе говорится, что на первых трех блокпостах движение автомобилей пытались заблокировать, на двух последних – обстреляли.
В тот же день, сказано в тексте жалобы, на блокпосту около Умани был открыт огонь по автомобилям колонны, направлявшейся в сторону Крыма.
При этом ни в одном из описанных случаев Януковича в автомобилях не было, однако он утверждает, что речь идет о покушениях на его жизнь и Украина должным образом не расследовала их.
Также Янукович заявляет, что расследование, которое продолжается против него в Украине, не является независимым и беспристрастным, а заочное судебное разбирательство не было справедливым.
ЕСПЧ обратился к властям Украины с просьбой прокомментировать выдвинутые претензии в письменном виде.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.
Во время видеодопроса 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уведомил Януковича о подозрении в госизмене. Письменное подозрение вручили адвокату экс-президента. Защита считает, что это было сделано неправомерно.
17 января 2017 года генпрокурор сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ. На следующий день документ был опубликован в СМИ.
20 января Печерский суд Киева дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене бывшего президента.
14 марта Генеральная прокуратура Украины передала дело Януковича в суд.
28 марта коллегия Апелляционного суда Киева приняла решение, что уголовное производство по обвинению Януковича в государственной измене будет рассматривать Оболонский райсуд Киева. 11 апреля в Оболонском суде определили состав суда, который будет рассматривать дело.
В мае 2017 года Янукович пожаловался в Европейский суд по правам человека на несоблюдение в Украине права на доступ к правосудию и на попытки его заочного осуждения.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.