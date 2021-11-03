ЕСПЧ начал рассматривать жалобу Януковича против Украины

Янукович утверждает, что на него несколько раз покушались, а в Украине не расследуют эти факты Фото: depositphotos.com

В жалобе, поданной в октябре 2015 года, Янукович заявляет, что в 2014 году на него было совершено несколько покушений.

Утверждается, что в феврале 2014 года неизвестные пытались силой задержать автомобили в составе автоколонны, которая проехала пять блокпостов, направляясь в Харьков.

В жалобе говорится, что на первых трех блокпостах движение автомобилей пытались заблокировать, на двух последних – обстреляли.

В тот же день, сказано в тексте жалобы, на блокпосту около Умани был открыт огонь по автомобилям колонны, направлявшейся в сторону Крыма.

При этом ни в одном из описанных случаев Януковича в автомобилях не было, однако он утверждает, что речь идет о покушениях на его жизнь и Украина должным образом не расследовала их.

Также Янукович заявляет, что расследование, которое продолжается против него в Украине, не является независимым и беспристрастным, а заочное судебное разбирательство не было справедливым.

ЕСПЧ обратился к властям Украины с просьбой прокомментировать выдвинутые претензии в письменном виде.