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ЕСПЧ начал рассматривать жалобу Януковича против Украины

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Янукович утверждает, что на него несколько раз покушались, а в Украине не расследуют эти факты
Янукович утверждает, что на него несколько раз покушались, а в Украине не расследуют эти факты
Фото: depositphotos.com

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск экс-президента Украины Виктора Януковича, который жалуется на предвзятое к нему отношение со стороны украинских судебных органов и отказ Киева расследовать покушения на него. Об этом сказано в сообщении суда, обнародованном 2 ноября.

В жалобе, поданной в октябре 2015 года, Янукович заявляет, что в 2014 году на него было совершено несколько покушений.

Утверждается, что в феврале 2014 года неизвестные пытались силой задержать автомобили в составе автоколонны, которая проехала пять блокпостов, направляясь в Харьков.

В жалобе говорится, что на первых трех блокпостах движение автомобилей пытались заблокировать, на двух последних – обстреляли.

В тот же день, сказано в тексте жалобы, на блокпосту около Умани был открыт огонь по автомобилям колонны, направлявшейся в сторону Крыма.

При этом ни в одном из описанных случаев Януковича в автомобилях не было, однако он утверждает, что речь идет о покушениях на его жизнь и Украина должным образом не расследовала их.

Также Янукович заявляет, что расследование, которое продолжается против него в Украине, не является независимым и беспристрастным, а заочное судебное разбирательство не было справедливым.

ЕСПЧ обратился к властям Украины с просьбой прокомментировать выдвинутые претензии в письменном виде.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

Во время видеодопроса 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уведомил Януковича о подозрении в госизмене. Письменное подозрение вручили адвокату экс-президента. Защита считает, что это было сделано неправомерно.

17 января 2017 года генпрокурор сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ. На следующий день документ был опубликован в СМИ.

20 января Печерский суд Киева дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене бывшего президента.

14 марта Генеральная прокуратура Украины передала дело Януковича в суд.

28 марта коллегия Апелляционного суда Киева приняла решение, что уголовное производство по обвинению Януковича в государственной измене будет рассматривать Оболонский райсуд Киева. 11 апреля в Оболонском суде определили состав суда, который будет рассматривать дело. 

В мае 2017 года Янукович пожаловался в Европейский суд по правам человека на несоблюдение в Украине права на доступ к правосудию и на попытки его заочного осуждения. 

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Теги: Виктор Янукович, ЕСПЧ, покушение, суды, жалоба
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