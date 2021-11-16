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В Киеве с 1 января планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте

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В Киеве повысят стоимость проезда
В Киеве повысят стоимость проезда
Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

В Киеве повысят цены на проезд. Об этом сообщила заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник 16 ноября, пишет пресс-служба КГГА.

Установить новые тарифы власти Киева планируют с 1 января 2022 года.

Стоимость проезда в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет составлять 20 грн при покупке разового билета, а в случае оплаты проезда с использованием  "Карты киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

"Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость проезда в коммунальном транспорте будет составлять от 15 до 20 грн (15 грн – при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1–9 поездок). Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн, в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 часов и 72 часа", – говорится в сообщении пресс-службы.

Поворозник отметил, что льготы для социально уязвимых категорий населения город сохраняет.

"Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам", – сказал он.

Замглавы КГГА заявил, что с момента повышения тарифов на проезд в 2018 году выросли стоимость дизельного топлива и тарифы на электроэнергию, а также минимальная зарплата в Украине и средняя зарплата в Киеве.

"Нынешняя цена [проезда] в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП "Киевпасстранс", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП "Киевский метрополитен", обоснованный тариф в метро – 22 грн. Однако мы понимаем, что это большая финансовая нагрузка на пассажиров, поэтому при расчете новых тарифов одна из задач – оставить транспортные услуги дифференцированными с системой скидок", – заявил он.

Контекст:

С 14 июля 2018 года в Киеве действуют тарифы, согласно которым проезд практически во всех видах общественного транспорта (городской электричке, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метро) стоит 8 грн. Стоимость проезда в метро варьируется от 6,5 до 8 грн при использовании многоразовой пластиковой карты Kyiv Smart Card. 

Теги: Киев, метро, КГГА, трамваи, общественный транспорт, троллейбус, маршрутка, проезд, трамвай
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