Исполком УАФ утвердил Петракова главным тренером сборной Украины

Петраков принял сборную, когда в ее активе было три очка после трех сыгранных матчей в отборе на ЧМ 2022, отметил во время выступления в Доме футбола президент украинской ассоциации Андрей Павелко.

Через три месяца сборная Украины вышла в плей-офф квалификации.

"За это время команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами – сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины", – подчеркнул Павелко.

Учитывая решение комитета национальных команд, глава УАФ внес на рассмотрение исполкома предложение о назначении Петракова главным тренером сборной Украины сроком до 30 декабря 2022 года (завершения ЧМ 2022) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года.

"Члены исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно", – говорится в сообщении.