Украинская ассоциация футбола представила тренерский штаб национальной сборной по футболу

В ближайшем матче отбора на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Казахстана Фото: ЕРА

Помогать исполняющему обязанности главного тренера сборной Александру Петракову будут пять специалистов – ассистент тренера Андрей Аненков, Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Ружинцев и Андрей Башенный, которые будут заниматься физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.

Ближайший матч отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины проведет в Нур-Султане против Казахстана. Игра состоится 1 сентября, начало в 17.00 по киевскому времени, сообщил football.ua.