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Украинский Vogue написал о восьми достижениях Павелко, которые изменили украинский футбол

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Андрей Павелко: Дети, увидев футбол по телевизору и посмотрев игру нашей сборной, хотят быть похожими на футболистов. Они хотят перед игрой петь гимн, и это еще раз подтверждает важность футбола в нашей жизни
Андрей Павелко: Дети, увидев футбол по телевизору и посмотрев игру нашей сборной, хотят быть похожими на футболистов. Они хотят перед игрой петь гимн, и это еще раз подтверждает важность футбола в нашей жизни
Фото: Андрій Павелко / Facebook

Под руководством президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко в этом виде спорта произошел ряд позитивных перемен, пишет в статье от 21 августа сайт украинской редакции глянцевого журнала Vogue. Издание пообщалось с Павелко об основных достижениях украинского футбола за последние пять лет.

Редактор портала Валерия Лакомая пишет, что по его инициативе Андрей Шевченко был назначен главным тренером сборной, в результате чего украинская команда впервые в истории вышла в 1/4 финала Евро 2020.

"Пример того, что глобальный результат достигнут, – дети, которые смотрели по телевизору игру сборной Украины на Евро вплоть до 1/4 финала. Сейчас они выходят играть у себя во дворе в футбол, кладут руку на сердце и поют гимн Украины. Это говорит о том, что на подсознательном уровне у них вырабатывается код футбола и код страны. Эти дети, увидев футбол по телевизору и посмотрев игру нашей сборной, хотят быть похожими на футболистов. Они хотят перед игрой петь гимн, и это еще раз подтверждает важность футбола в нашей жизни", – прокомментировал Павелко.

Молодежная сборная U-20 впервые стала чемпионами мира в 2019 году, в 2018 году в Украине прошел один из лучших финалов Лиги чемпионов за всю историю футбола, отмечает автор.

Одним из самых резонансных решений Павелко в должности президента УАФ она назвала разработку идеи дизайна новой формы сборной Украины и успешную реализацию этого проекта, благодаря которому интерес к Украине в мире значительно повысился.

"Новая форма с картой Украины по центру футболки с признанными международными границами нашей страны, то есть с Крымом, Донецком и Луганском и надписями "Слава Украине!" и "Героям слава!" как главными лозунгами нашей команды смогла объединить всех болельщиков в каждом уголке Украины," – убежден Павелко.

Среди достижений журналистка также отметила развитие инфраструктуры и популяризацию детского футбола, продвижение детского футбола и благотворительность.

"Я считаю, что одной из главных и важных вещей, сделанных мной во время чемпионата Европы 2020, была социальная помощь. Когда интерес к новой форме сборной Украины достиг пиковой точки, мы запустили аукцион, в котором можно было выиграть оригинальную футболку, а все вырученные средства пошли на помощь в покупке лекарства для маленького мальчика из Вышгорода, у которого диагностировали генетическое заболевание СМА (спинальная мышечная атрофия). Стоимость укола, который может спасти жизнь ребенку, – $2 млн, это самое дорогое лекарство в мире. В ходе аукциона была интересная борьба между двумя лидерами и, в итоге, с согласия победителя мы вручили еще одну футболку человеку, который занял второе место. К каждому из этих первых двух лотов я добавил такую же сумму от себя и, как результат, мы собрали около 1 000 000 грн. Понятно, что эта сумма не закрыла вопрос по приобретению укола, однако я горжусь, что мы смогли обратить внимание украинцев на данную проблему. Мы должны понимать, что есть определенные задачи, которые должны решаться совместными усилиями всего общества. Ведь если каждый перечислит от себя сумму, которую он может себе позволить, то жизнь одного маленького человека будет спасена", – объяснил Павелко.

Теги: футбол, Украина, спорт, Андрей Шевченко, гимн Украины, Евро 2020, Андрей Павелко, благотворительность, молодежь, дети, Vogue, УАФ
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