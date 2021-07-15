Матч Украина – Нидерланды номинирован на звание лучшего на Евро 2020

В рамках первого тура группового раунда чемпионата Европы 13 июня сборная Украины потерпела поражение от Нидерландов. По ходу поединка сборная Украины отыгралась со счета 0:2 благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, но в конце матча пропустила третий гол.

В голосовании также принимают участие игры: Португалия – Германия (2:4), Германия – Венгрия (2:2), Хорватия – Испания (3:5), Франция – Швейцария (3:3, пенальти – 4:5), Бельгия – Италия (1:2), Италия – Испания (1:1, пенальти – 4:2).

Проголосовать за матч можно на официальном сайте УЕФА.