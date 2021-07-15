Матч Украина – Нидерланды номинирован на звание лучшего на Евро 2020

В рамках первого тура группового раунда чемпионата Европы 13 июня сборная Украины потерпела поражение от Нидерландов. По ходу поединка сборная Украины отыгралась со счета 0:2 благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, но в конце матча пропустила третий гол.
В голосовании также принимают участие игры: Португалия – Германия (2:4), Германия – Венгрия (2:2), Хорватия – Испания (3:5), Франция – Швейцария (3:3, пенальти – 4:5), Бельгия – Италия (1:2), Италия – Испания (1:1, пенальти – 4:2).
Проголосовать за матч можно на официальном сайте УЕФА.
Евро 2020 проходило в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победу завоевала сборная Италии, переиграв в финале Англию. Матч закончился со счетом 1:1, но Италия была сильнее в серии пенальти.
Лучшим игроком Евро 2020 стал вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В символическую сборную по итогам турнира (по версии УЕФА) вошли пять итальянских футболистов, три представителя Англии и по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии. Лучшим голом Евро 2020 болельщики выбрали удар нападающего сборной Чехии Патрика Шика в матче группового этапа между сборными Шотландии и Чехии.
Сборная Украины прекратила борьбу за чемпионство на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4.