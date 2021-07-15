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УЕФА назвал лучший гол чемпионата Евро 2020. Видео

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Гол Шика в групповом этапе признали лучшим за весь чемпионат
Гол Шика в групповом этапе признали лучшим за весь чемпионат
Фото: EPA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший гол чемпионата Евро 2020. Его автором стал нападающий сборной Чехии Патрик Шик. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Удар форварда немецкого "Байера" Патрика Шика в матче группового этапа между сборными Шотландии и Чехии был нанесен почти с середины поля, с 45,5 метра – это самое дальнее расстояние, с которого забивали гол на всех чемпионатах Европы по меньшей мере с 1980 года (с этого момента ведется современная статистика).

Этот удар получил за сутки почти 800 тыс. голосов болельщиков, которым предложили выбрать лучший гол чемпионата Европы по футболу из топ-10 голов по версии технических наблюдателей УЕФА.

В этот перечень попал и удар украинца Андрея Ярмоленко в игре против Нидерландов.

Полный список топ-10 голов Евро 2020 выглядит так:

  • Патрик Шик, Шотландия 0:2 Чехия (14.06, тур 1);
  • Поль Погба, Франция 3:3 Швейцария, 4-5 пенальти (28.06, 1/8 финала);
  • Лука Модрич, Хорватия 3:1 Шотландия (22.06, 3-й тур);
  • Лоренцо Инсинье, Бельгия 1:2 Италия – (02.07, четвертьфинал);
  • Кевин Де Брюйне, Дания 1:2 Бельгия (17.06, 2-й тур);
  • Криштиану Роналду, Венгрия 0:3 Португалия (15.06, тур 1);
  • Альваро Мората, Италия 1:1 Испания, 4:2 пенальти (06.07, полуфинал);
  • Миккель Дамсгаард, Англия 2:1 Дания, (07.07, полуфинал);
  • Андрей Ярмоленко, Нидерланды 3:2 Украина (13.06, тур 1);
  • Федерико Кьеза, Италия 1:1 Испания, 4:2 пенальти (06.07, полуфинал).
Контекст:

Евро 2020 проходило в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победу завоевала сборная Италии, победив в финале Англию. Матч закончился со счетом 1:1, но Италия была сильнее в серии пенальти.

Лучшим игроком Евро 2020 стал вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В символическую сборную по итогам турнира (по версии УЕФА) вошли пять итальянских футболистов, три представителя Англии и по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.

Сборная Украины прекратила борьбу за чемпионство на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4.

Теги: футбол, UEFA, УЕФА, Евро 2020, Андрей Ярмоленко, чемпионат Европы, сборная Чехии
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