УЕФА назвал лучший гол чемпионата Евро 2020. Видео

Удар форварда немецкого "Байера" Патрика Шика в матче группового этапа между сборными Шотландии и Чехии был нанесен почти с середины поля, с 45,5 метра – это самое дальнее расстояние, с которого забивали гол на всех чемпионатах Европы по меньшей мере с 1980 года (с этого момента ведется современная статистика).
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Этот удар получил за сутки почти 800 тыс. голосов болельщиков, которым предложили выбрать лучший гол чемпионата Европы по футболу из топ-10 голов по версии технических наблюдателей УЕФА.
В этот перечень попал и удар украинца Андрея Ярмоленко в игре против Нидерландов.
Полный список топ-10 голов Евро 2020 выглядит так:
Евро 2020 проходило в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победу завоевала сборная Италии, победив в финале Англию. Матч закончился со счетом 1:1, но Италия была сильнее в серии пенальти.
Лучшим игроком Евро 2020 стал вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В символическую сборную по итогам турнира (по версии УЕФА) вошли пять итальянских футболистов, три представителя Англии и по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.
Сборная Украины прекратила борьбу за чемпионство на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4.