Гол Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов претендует на звание лучшего гола Евро 2020

Всего на турнире было забито 142 мяча. Кроме гола Ярмоленко, в топ-10 по версии УЕФА вошли голы:

На сайте УЕФА началось голосование для определения лучшего гола Евро 2020.

Контекст:

Евро 2020 проходило в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победу завоевала сборная Италии, победив в финале Англию. Матч закончился со счетом 1:1, но Италия была сильнее в серии пенальти.

Лучшим игроком Евро 2020 стал вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В символическую сборную по итогам турнира (по версии УЕФА) вошли пять итальянских футболистов, три представителя Англии и по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.

Сборная Украины прекратила борьбу за чемпионство на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4.