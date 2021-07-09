Президент УЕФА раскритиковал формат Евро 2020: Некоторые команды преодолели больше 10 тыс. км, другие – одну тысячу

Формат Евро в городах разных стран Европы – интересная идея, но ее сложно реализовать, отметил Чеферин Фото: EPA

Он подчеркнул, что больше никогда не поддержал бы идею проведения Евро в городах разных стран Европы. По его мнению, неправильно, что некоторым командам нужно преодолевать больше 10 тыс. км, тогда как другим – одну тысячу.

Отмечается, что среди команд Евро 2020 больше всех проехала Швейцария (15 485 км), а Шотландия, для сравнения – 1108 км. В то же время финалисты турнира – Италия и Англия сыграли все три матча группового этапа на домашних аренах в Риме и Лондоне.

Англия также сыграла на "Уэмбли" поединки 1/8 финала и полуфинала, только один раз покинув Великобританию – в четвертьфинальном матче против Украины в Риме.

"Это интересная идея, но ее сложно реализовать, и я не думаю, что мы будем делать это снова", – резюмировал Чеферин.