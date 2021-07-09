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Президент УЕФА раскритиковал формат Евро 2020: Некоторые команды преодолели больше 10 тыс. км, другие – одну тысячу

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Формат Евро в городах разных стран Европы интересная идея, но ее сложно реализовать, отметил Чеферин
Формат Евро в городах разных стран Европы – интересная идея, но ее сложно реализовать, отметил Чеферин
Фото: EPA

Формат проведения чемпионата Европы по футболу 2020 был несправедливым для болельщиков, а также вызовом для команд, которым пришлось преодолеть огромные расстояния во время турнира. Такое мнение в специальном выпуске The Sports Desk на BBC Sport высказал 9 июля президент УЕФА Александер Чеферин.

Он подчеркнул, что больше никогда не поддержал бы идею проведения Евро в городах разных стран Европы. По его мнению, неправильно, что некоторым командам нужно преодолевать больше 10 тыс. км, тогда как другим – одну тысячу.

Отмечается, что среди команд Евро 2020 больше всех проехала Швейцария (15 485 км), а Шотландия, для сравнения – 1108 км. В то же время финалисты турнира – Италия и Англия сыграли все три матча группового этапа на домашних аренах в Риме и Лондоне.

Англия также сыграла на "Уэмбли" поединки 1/8 финала и полуфинала, только один раз покинув Великобританию – в четвертьфинальном матче против Украины в Риме.

"Это интересная идея, но ее сложно реализовать, и я не думаю, что мы будем делать это снова", – резюмировал Чеферин.

Контекст:

Изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса УЕФА 17 марта принял решение о переносе чемпионата на 2021 год.

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 прошли в 11-ти городах: Риме, Баку, Копенгагене, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Амстердаме, Лондоне, Глазго, Севилье, Будапеште и Мюнхене.

В турнире приняли участие 24 сборные: Италии, Уэльса, Швейцарии, Турции, Бельгии, Дании, Финляндии, России, Нидерландов, Австрии, Украины, Северной Македонии, Англии, Хорватии, Чехии, Шотландии, Швеции, Испании, Словакии, Польши, Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

В финале Евро 2020 на стадионе "Уэмбли" 11 июля сыграют сборные Италии и Англии.

Теги: футбол, УЕФА, стадион, Евро 2020, президент, Александер Чеферин, чемпионат Европы
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