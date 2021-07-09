В УЕФА назвали имя главного арбитра финала Евро 2020

Арбитр Бьорн Кейперс обслуживал матчи Евро 2012-го и 2016 года, а также чемпионаты мира 2014-го и 2018 года Фото: ЕРА

Помогать Кейперсу будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертым рефери назначен испанец Карлос дель Серро.

Главным по системе VAR стал Бастиан Данкерт из Германии. Помогать ему будут Пол ван Букел из Нидерландов и немцы Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц.

Кейперс обслуживал матчи Евро 2012-го и 2016 года, а также чемпионаты мира 2014-го и 2018 года.

На этом Евро нидерландец был главным судьей на двух матчах группового этапа: Дания – Бельгия и Словакия – Испания. Помимо этого, он обслуживал четвертьфинал Чехия – Дания.