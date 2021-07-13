Игрок сборной Италии Бонуччи после победы на Евро 2020 ответил Роналду: глотнул пива и запил колой

Бонуччи не стал отказываться от вредных напитков, как его коллеги Фото: EPA

Бонуччи – автор гола, сравнявшего счет между Англией и Италией в ходе матча. "Я заслужил это, не так ли?" – спросил футболист, прежде чем глотнуть пива.

Затем он запил пиво стоявшей перед ним на столе Coca-Cola и добавил: "Я выпью все сегодня ночью".

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Видео: ESPN UK / YouTube

В середине июня игрок сборной Португалии Криштиану Роналду на предматчевой пресс-конференции демонстративно отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola, которая является одним из спонсоров Евро 2020, после чего взял в руку бутылку с водой и поднял ее, показывая, что нужно пить.

Его жест вскоре повторил на пресс-конференции полузащитник сборной Франции Поль Погба – он убрал со стола бутылку безалкогольного пива компании – спонсора турнира Heineken, оставив воду и Coca-Cola. Погба – мусульманин, в 2017 году он заявлял, что не употребляет алкоголь.

¡POGBA APLICÓ UN CRISTIANO RONALDO! *



El mediocampista francés retiró una cerveza patrocinadora previo al arranque de la conferencia de prensa



A CR7 no le gusta el refresco y a Pogba la cerveza * pic.twitter.com/cuhgxpxR8j — La Octava Sports (@laoctavasports) June 15, 2021