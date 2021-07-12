Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии

"Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после вчерашнего матча. Совершенно недопустимо, чтобы игроки терпели такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас же, и все причастные к этому должны ответить", – написал он.

Контекст:

Евро 2020 проходило в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победу завоевала сборная Италии, победив в финале Англию. Матч закончился со счетом 1:1, но Италия была сильнее в серии пенальти.

12 июля Союз европейских футбольных ассоциаций заявил о расистских комментариях в социальных сетях в адрес темнокожих игроков национальной сборной Англии. Организация подчеркнула, что осуждает авторов комментариев и поддерживает игроков. "Мы призываем английскую футбольную ассоциацию к самым суровым наказаниям", – говорится в заявлении организации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также призвал болельщиков прекратить травлю темнокожих игроков сборной Англии после поражения и воздержаться от расистских высказываний.