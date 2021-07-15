Лучший игрок Евро 2020 Доннарумма сменил клуб

Отмечается, что 22-летний голкипер подписал с ПСЖ контракт сроком на пять лет – до 30 июня 2026 года.

Paris Saint-Germain is delighted to announce that Gianluigi Donnarumma has joined the club.



The Italian goalkeeper has signed a five-year contract until 30 June 2026.#WelcomeGigiohttps://t.co/CbvJfjJyGV — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 14, 2021

"Я всегда смотрел матчи ПСЖ по телевизору, потому что они всегда были невероятной командой… Лига чемпионов – очень важное соревнование, и я много лет хотел в нем сыграть. Мне не удалось это сделать, поэтому я не могу дождаться, чтобы попробовать это вместе с ПСЖ. И мы все постараемся выиграть этот турнир", – сказал Доннарумма в интервью PSG TV, опубликованном в Twitter клуба.

В ПСЖ Доннарумма перешел на правах свободного агента, его контракт с предыдущим клубом "Милан" (Италия) истек, а стороны не смогли договорится о новом соглашении.